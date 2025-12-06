Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am späten Freitagabend (05.12.2025) kam es gegen 22:40 Uhr an der Kreuzung Koschatplatz / Kurfürstenstraße / Sebastian-Bach-Straße zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 64-jähriger Autofahrer aus Ludwigshafen missachtete nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt eines 25-jährigen Quadfahrers, der in diesem Bereich unterwegs war. In der Folge prallten beide Fahrzeuge zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der junge Mann samt Quad in die Sebastian-Bach-Straße geschleudert und stieß dort gegen einen geparkten Pkw eines 33-jährigen Mannes.

Der Quadfahrer zog sich schwere Verletzungen an Schulter, Armen und im Hüftbereich zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl das Quad als auch der Pkw des Unfallverursachers waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet Zeugen des Unfalls, sich unter Tel. 0621 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de

zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz (ots)

Zuletzt aktualisiert am 6. Dezember 2025, 11:20