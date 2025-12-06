  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Berliner Platz Weihnachtsmarkt
06.12.2025, 11:28 Uhr

Ludwigshafen – Mann beißt Passanten am Berliner Platz

Berliner Platz WeihnachtsmarktLudwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitagabend (05.12.2025) kam es gegen 20:45 Uhr am Berliner Platz – direkt im Bereich des derzeit stattfindenden Weihnachtsmarktes – zu einem Polizeieinsatz wegen einer körperlichen Auseinandersetzung.

Ein 36-jähriger Mann aus Ludwigshafen musste zuvor aufgrund seines auffälligen und störenden Verhaltens einen Linienbus an der Haltestelle Berliner Platz verlassen. Anschließend setzte er sich an die Haltestelle und geriet dort mit einer dreiköpfigen Personengruppe in einen lautstarken Streit. Als der 36-Jährige handgreiflich wurde, brachten ihn die drei Männer zu Boden und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Während dieser Situation biss der stark alkoholisierte Mann einem 37-jährigen Beteiligten in den linken Unterschenkel. Da sich der Aggressor auch danach nicht beruhigte und weiterhin aggressiv auftrat, wurde er in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht in einer Zelle zur Ausnüchterung.

Gegen den 36-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Tel. 0621 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz (ots)

Zuletzt aktualisiert am 6. Dezember 2025, 11:30

