Ludwigshafen – In Friesenheim verletzt

Ludwigshafen – Friesenheim / Metropolregion Rhein-Neckar –Unfall auf der Carl-Bosch-Straße: Ein Fahrer verletzt –

Am Freitagvormittag (05.12.2025) kam es gegen 11:20 Uhr auf der Carl-Bosch-Straße in Fahrtrichtung Brunckstraße zu einem Auffahrunfall.

Ein 63-jähriger Autofahrer musste an einer roten Ampel anhalten, als ein hinter ihm fahrender 39-jähriger Mann aus Weinheim die Situation zu spät erkannte und mit seinem Fahrzeug auffuhr.

Durch die Kollision entstand nur geringer Sachschaden. Der 63-Jährige erlitt jedoch leichte Verletzungen und wurde vor Ort vom Rettungsdienst ambulant behandelt.

Die Polizei Rheinpfalz hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Quelle: Polizei Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 6. Dezember 2025, 08:35