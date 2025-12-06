Ludwigshafen – Grundschulaktionstage des DHB vom 03.12-05.12.25 : Karl-Kreuter-Schule und TV Edigheim setzen sportpädagogische Akzente



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Karl-Kreuter-Schule hat gemeinsam mit dem TV Edigheim die diesjährigen

Grundschulaktionstage des Deutscher Handballbund (DHB) durchgeführt.

Idee und Anmeldung für die Teilnahme erfolgten durch Carina Collet, die den Aktionstag frühzeitig

koordinierte und organisatorisch auf den Weg brachte. An drei Projekttagen erhielten rund

200 Kinder der Klassen 1 bis 4 einen strukturierten Einblick in zentrale Anforderungsbereiche

des Handballsports.

An fünf fachlich ausgerichteten Stationen trainierten die Schülerinnen und Schüler

grundlegende motorische und koordinative Fähigkeiten. Der Schwerpunkt lag auf

Koordination unter Bewegung, Fangen und Werfen, zielgerichtetem Torwurf, Prellen

sowie Hochwerfen mit anschließender Ballkontrolle. Die Übungen richteten sich nach den

sportpädagogischen Vorgaben des DHB und wurden von ausgebildeten Trainer/innen des TV

Edigheim geleitet.

TVE-Abteilungsleiter René Möckel zeigte sich sehr zufrieden mit der sportlichen Qualität der

Aktionstage: „Wir konnten eine hohe Bewegungsbereitschaft beobachten und mehrere Kinder

mit auffälliger koordinativer Begabung identifizieren. Drei Tage Handball pur – mit starkem

Engagement unseres Trainerteams.“ Besonders hob er das soziale und pädagogische

Engagement der Trainer hervor, die sich damit auch außerhalb des vereinseigenen

Nachwuchsbereichs – dem sogenannten „Rabennest“ – einbrachten.

Neben den technischen Grundlagen standen Teamfähigkeit, Bewegungssicherheit und erste

spielerische Wettkampfformate im Fokus. Die Rückmeldungen der Kinder und Lehrkräfte

fielen durchweg positiv aus, und mehrere teilnehmende Mädchen und Jungen zeigten

Interesse, den Handballsport künftig im Verein weiterzuführen.

Wenn es nach René Möckel geht, soll diese Kooperation nun intensiviert werden: Die

Zusammenarbeit zwischen Schule und Verein soll in den kommenden Monaten weiter

ausgebaut werden, um den Handballsport in der Region nachhaltig zu stärken. Perspektivisch

prüfen TV Edigheim und die Karl-Kreuter-Schule zusätzliche gemeinsame Trainings- und

Förderangebote, um Talente früh zu entdecken und zu entwickeln.

Quelle: TV Edigheim Handball

Zuletzt aktualisiert am 6. Dezember 2025, 13:15