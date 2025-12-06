Ludwigshafen – Grundschulaktionstage des DHB vom 03.12-05.12.25 : Karl-Kreuter-Schule und TV Edigheim setzen sportpädagogische Akzente

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Karl-Kreuter-Schule hat gemeinsam mit dem TV Edigheim die diesjährigen
Grundschulaktionstage des Deutscher Handballbund (DHB) durchgeführt.
Idee und Anmeldung für die Teilnahme erfolgten durch Carina Collet, die den Aktionstag frühzeitig
koordinierte und organisatorisch auf den Weg brachte. An drei Projekttagen erhielten rund
200 Kinder der Klassen 1 bis 4 einen strukturierten Einblick in zentrale Anforderungsbereiche
des Handballsports.
An fünf fachlich ausgerichteten Stationen trainierten die Schülerinnen und Schüler
grundlegende motorische und koordinative Fähigkeiten. Der Schwerpunkt lag auf
Koordination unter Bewegung, Fangen und Werfen, zielgerichtetem Torwurf, Prellen
sowie Hochwerfen mit anschließender Ballkontrolle. Die Übungen richteten sich nach den
sportpädagogischen Vorgaben des DHB und wurden von ausgebildeten Trainer/innen des TV
Edigheim geleitet.
TVE-Abteilungsleiter René Möckel zeigte sich sehr zufrieden mit der sportlichen Qualität der
Aktionstage: „Wir konnten eine hohe Bewegungsbereitschaft beobachten und mehrere Kinder
mit auffälliger koordinativer Begabung identifizieren. Drei Tage Handball pur – mit starkem
Engagement unseres Trainerteams.“ Besonders hob er das soziale und pädagogische
Engagement der Trainer hervor, die sich damit auch außerhalb des vereinseigenen
Nachwuchsbereichs – dem sogenannten „Rabennest“ – einbrachten.
Neben den technischen Grundlagen standen Teamfähigkeit, Bewegungssicherheit und erste
spielerische Wettkampfformate im Fokus. Die Rückmeldungen der Kinder und Lehrkräfte
fielen durchweg positiv aus, und mehrere teilnehmende Mädchen und Jungen zeigten
Interesse, den Handballsport künftig im Verein weiterzuführen.
Wenn es nach René Möckel geht, soll diese Kooperation nun intensiviert werden: Die
Zusammenarbeit zwischen Schule und Verein soll in den kommenden Monaten weiter
ausgebaut werden, um den Handballsport in der Region nachhaltig zu stärken. Perspektivisch
prüfen TV Edigheim und die Karl-Kreuter-Schule zusätzliche gemeinsame Trainings- und
Förderangebote, um Talente früh zu entdecken und zu entwickeln.
