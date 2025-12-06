Kreis Bergstraße – Neues Linienbündel Ried startet zum Fahrplanwechsel

Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar – Angebotsausweitung und klimafreundliche E-Busse
Der öffentliche Nahverkehr im Hessischen Ried wird moderner, klimafreundlicher und leistungsfähiger:
Zum Fahrplanwechsel am 14. Dezember 2025 startet das Linienbündel Ried mit insgesamt 11
Buslinien neu in den Betrieb. Fahrgäste erwarten künftig vier neue
Buslinien, neun emissionsfreie Elektrobusse und ein deutlich
erweitertes Fahrplanangebot. Das Linienbündel wurde im Rahmen
eines europaweiten Vergabeverfahrens für zehn Jahre neu
ausgeschrieben und geht an die Zarth GmbH, die als neues
Verkehrsunternehmen im Ried tätig wird.
Das Liniennetz erschließt künftig die Städte und Gemeinden
Bensheim, Bürstadt, Lampertheim, Lorsch, Einhausen, Biblis, Groß-
Rohrheim und Viernheim noch engmaschiger. Auch Industrie- und
Gewerbegebiete profitieren von besseren Anbindungen. Zahlreiche
Linien fahren häufiger, halten an zusätzlichen Haltestellen oder bieten
neue Direktverbindungen.
„Mit dem Linienbündel-Neustart stellen wir die Weichen für einen
zukunftsfähigen, attraktiven Nahverkehr im Hessischen Ried. Es ist ein
deutliches Signal für mehr Klimaschutz, Lebensqualität und
Mobilitätsgerechtigkeit im ländlichen Raum“, betont Christian
Engelhardt, Landrat des Kreises Bergstraße.
Im Mittelpunkt der Neuausrichtung stehen Komfort, Umweltfreundlichkeit und eine bessere Bedienung der Region – auch in den Abendstunden und am Wochenende.
Zum Einsatz kommen ab Betriebsstart unter anderem insgesamt neun
moderne Elektrobusse mit emissionsfreiem Antrieb, Klimaanlage, und
kostenlosem WLAN. Damit gehen der Kreis Bergstraße der
Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) gemeinsam einen weiteren
Schritt in Richtung Verkehrswende.
Dr. Michael Winnes, Geschäftsführer der Verkehrsverbund Rhein-
Neckar GmbH, sieht in dem Projekt einen bedeutenden Fortschritt:
„Mit dem Neustart des Linienbündels Ried verbessern wir das
Nahverkehrsangebot im Hessischen Ried für unsere Fahrgäste
spürbar – zum Beispiel durch Taktverdichtungen, bessere Anschlüsse
und den Einsatz moderner Elektrobusse. Das ist ein wichtiger Schritt in
Richtung eines attraktiven und nachhaltigeren ÖPNV.“
Das Verkehrsunternehmen Zarth GmbH wird den Betrieb ab Mitte
Dezember übernehmen. „Wir freuen uns sehr, dieses zukunfts-
orientierte Linienbündel als neuer Betreiber umsetzen zu dürfen.
Unsere Fahrgäste dürfen sich auf eine hohe Qualität im Betrieb und
neue umweltfreundliche Fahrzeuge freuen“, Geschäftsführer Stefan
Schirra.
Auch auf kommunaler Ebene wird das verbesserte Angebot positiv
aufgenommen. Christian Schönung, Bürgermeister der Stadt Lorsch,
hebt den Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger hervor:
„Die verbesserte Anbindung unserer Stadt an das Umland stärkt nicht
nur den ÖPNV, sondern auch die lokale Infrastruktur. Lorsch profitiert
als Wohn-, Arbeits- und Tourismusstandort gleichermaßen.“
Die Fahrplanauskunft mit Pünktlichkeitsanzeige sowie der Ticketkauf
sind zudem rund um die Uhr in der kostenlosen myVRN-App für
Android und iOS und über die Website www.vrn.de möglich.
