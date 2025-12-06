Kreis Bergstraße – Neues Linienbündel Ried startet zum Fahrplanwechsel



Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar – Angebotsausweitung und klimafreundliche E-Busse

Der öffentliche Nahverkehr im Hessischen Ried wird moderner, klimafreundlicher und leistungsfähiger:

Zum Fahrplanwechsel am 14. Dezember 2025 startet das Linienbündel Ried mit insgesamt 11

Buslinien neu in den Betrieb. Fahrgäste erwarten künftig vier neue

Buslinien, neun emissionsfreie Elektrobusse und ein deutlich

erweitertes Fahrplanangebot. Das Linienbündel wurde im Rahmen

eines europaweiten Vergabeverfahrens für zehn Jahre neu

ausgeschrieben und geht an die Zarth GmbH, die als neues

Verkehrsunternehmen im Ried tätig wird.

Das Liniennetz erschließt künftig die Städte und Gemeinden

Bensheim, Bürstadt, Lampertheim, Lorsch, Einhausen, Biblis, Groß-

Rohrheim und Viernheim noch engmaschiger. Auch Industrie- und

Gewerbegebiete profitieren von besseren Anbindungen. Zahlreiche

Linien fahren häufiger, halten an zusätzlichen Haltestellen oder bieten

neue Direktverbindungen.

„Mit dem Linienbündel-Neustart stellen wir die Weichen für einen

zukunftsfähigen, attraktiven Nahverkehr im Hessischen Ried. Es ist ein

deutliches Signal für mehr Klimaschutz, Lebensqualität und

Mobilitätsgerechtigkeit im ländlichen Raum“, betont Christian

Engelhardt, Landrat des Kreises Bergstraße.

Im Mittelpunkt der Neuausrichtung stehen Komfort, Umweltfreundlichkeit und eine bessere Bedienung der Region – auch in den Abendstunden und am Wochenende.

Zum Einsatz kommen ab Betriebsstart unter anderem insgesamt neun

moderne Elektrobusse mit emissionsfreiem Antrieb, Klimaanlage, und

kostenlosem WLAN. Damit gehen der Kreis Bergstraße der

Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) gemeinsam einen weiteren

Schritt in Richtung Verkehrswende.

Dr. Michael Winnes, Geschäftsführer der Verkehrsverbund Rhein-

Neckar GmbH, sieht in dem Projekt einen bedeutenden Fortschritt:

„Mit dem Neustart des Linienbündels Ried verbessern wir das

Nahverkehrsangebot im Hessischen Ried für unsere Fahrgäste

spürbar – zum Beispiel durch Taktverdichtungen, bessere Anschlüsse

und den Einsatz moderner Elektrobusse. Das ist ein wichtiger Schritt in

Richtung eines attraktiven und nachhaltigeren ÖPNV.“

Das Verkehrsunternehmen Zarth GmbH wird den Betrieb ab Mitte

Dezember übernehmen. „Wir freuen uns sehr, dieses zukunfts-

orientierte Linienbündel als neuer Betreiber umsetzen zu dürfen.

Unsere Fahrgäste dürfen sich auf eine hohe Qualität im Betrieb und

neue umweltfreundliche Fahrzeuge freuen“, Geschäftsführer Stefan

Schirra.

Auch auf kommunaler Ebene wird das verbesserte Angebot positiv

aufgenommen. Christian Schönung, Bürgermeister der Stadt Lorsch,

hebt den Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger hervor:

„Die verbesserte Anbindung unserer Stadt an das Umland stärkt nicht

nur den ÖPNV, sondern auch die lokale Infrastruktur. Lorsch profitiert

als Wohn-, Arbeits- und Tourismusstandort gleichermaßen.“

Die Fahrplanauskunft mit Pünktlichkeitsanzeige sowie der Ticketkauf

sind zudem rund um die Uhr in der kostenlosen myVRN-App für

Android und iOS und über die Website www.vrn.de möglich.

V.l.: Bürgermeister Christian Schönung (Stadt Lorsch), Stefan Schirra (Geschäftsführer Zarth GmbH), Dr. Michael Winnes (Geschäftsführer VRN GmbH), Fahrer Lian (Zarth GmbH), Landrat Christian Engelhardt (Kreis Bergstraße). Foto: VRN GmbH

Quelle: VRN GmbH

Zuletzt aktualisiert am 6. Dezember 2025, 12:53