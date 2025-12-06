Hagenbach – Rumpsteak entwendet



Hagenbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Ein 48-jähriger Mann aus Neuburg wurde durch Ladendetektive eines Einkaufsmarktes in Hagenbach am 05.12.2025 aufgrund dessen ausgebeulter Jacke angesprochen.

Im Büro der Detektive wurde, dann klar, dass der Mann insgesamt 7 Packungen Rumpsteaks im Wert von über 80 Euro an seinem Körper trug. Da der Langfinger die Ladendetektive zudem beleidigte, muss er sich neben Ladendiebstahl auch noch wegen Beleidigung verantworten.

Quelle: Polizeidirektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 6. Dezember 2025, 12:31