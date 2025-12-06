Frankenthal – Neue Integreat-App in Frankenthal gestartet: Mehrsprachiger Wegweiser für Neuzugewanderte jetzt verfügbar

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Seit Ende November steht die App „Integreat“ für Frankenthal zur Verfügung – eine
kostenfreie, mehrsprachige Informationsplattform, die Neuzugewanderten,
Geflüchteten und allen Interessierten eine schnelle Orientierung im Alltag erleichtert.
Die App ist in den gängigen App-Stores sowie als Web-App verfügbar und kann auch
offline unter https://integreat.app/frankenthal genutzt werden.
Bei einer Auftaktveranstaltung gab der für den Bereich Migration und Integration
zuständige Bürgermeister Bernd Knöppel offiziell den Startschuss. Er betonte die
Bedeutung des neuen Angebots: „Die Bewältigung von bürokratischen Hürden
gleicht häufig einem Gang durch ein unübersichtliches Labyrinth. Die Integreat-App
hilft, in diesem Dschungel aus Homepages, Flyern und Broschüren den richtigen
Weg zu finden.“
Die App bündelt kompakte, regelmäßig aktualisierte Informationen zu zentralen
Lebensbereichen wie Gesundheit, Sprache, Wohnen, Kinderbetreuung, Schule,
Arbeit und Freizeit. Sie wird in enger Zusammenarbeit mit lokalen Akteurinnen und
Akteuren gepflegt.
Unterstützung für Ehrenamt, Verwaltung und Sprachkurse
Die App bietet einen echten Mehrwert: Ehrenamtliche finden schnell aktuelle
Kontakte und Anlaufstellen – eine spürbare Entlastung für ihre Arbeit. Die
Stadtverwaltung erhält einen zentralen Kanal, um verlässliche Informationen
bereitzustellen, die auch offline abrufbar sind. Sprachkursträger können die Inhalte
als ergänzendes Material in ihren Kursen einsetzen.
Andrea Graber-Jauch, Bereichsleiterin Migration und Integration: „Die Integreat-App
ist das Ergebnis einer langen Suche nach einem modernen Medium, das
Frankenthal-spezifische Integrationsinformationen gebündelt zugänglich macht.“
Für den Beirat für Migration und Integration betont dessen Vorsitzende, Frédérique
Buisson-Koch: „Die Integreat-App ist ein Statement dafür, wie wir in Frankenthal
miteinander leben wollen – offen, solidarisch und auf Augenhöhe. Sie schenkt nicht
nur Informationen, sondern auch Sicherheit und Selbstvertrauen.“
Betreut wird die App von Tanja Frey (Abteilung Integration), erreichbar unter
integration@frankenthal.de. Die Weiterentwicklung erfolgt gemeinsam mit
Institutionen, Nutzerinnen und Nutzern sowie der Abteilung Integration.
Die Stadt Frankenthal lädt alle Bürgerinnen und Bürger – insbesondere
Neuzugewanderte und in der Integrationsarbeit Engagierte – ein, die neue digitale
Unterstützung aktiv zu nutzen.
Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)
Zuletzt aktualisiert am 6. Dezember 2025, 13:07