Frankenthal – Neue Integreat-App in Frankenthal gestartet: Mehrsprachiger Wegweiser für Neuzugewanderte jetzt verfügbar



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Seit Ende November steht die App „Integreat“ für Frankenthal zur Verfügung – eine

kostenfreie, mehrsprachige Informationsplattform, die Neuzugewanderten,

Geflüchteten und allen Interessierten eine schnelle Orientierung im Alltag erleichtert.

Die App ist in den gängigen App-Stores sowie als Web-App verfügbar und kann auch

offline unter https://integreat.app/frankenthal genutzt werden.

Bei einer Auftaktveranstaltung gab der für den Bereich Migration und Integration

zuständige Bürgermeister Bernd Knöppel offiziell den Startschuss. Er betonte die

Bedeutung des neuen Angebots: „Die Bewältigung von bürokratischen Hürden

gleicht häufig einem Gang durch ein unübersichtliches Labyrinth. Die Integreat-App

hilft, in diesem Dschungel aus Homepages, Flyern und Broschüren den richtigen

Weg zu finden.“

Die App bündelt kompakte, regelmäßig aktualisierte Informationen zu zentralen

Lebensbereichen wie Gesundheit, Sprache, Wohnen, Kinderbetreuung, Schule,

Arbeit und Freizeit. Sie wird in enger Zusammenarbeit mit lokalen Akteurinnen und

Akteuren gepflegt.

Unterstützung für Ehrenamt, Verwaltung und Sprachkurse

Die App bietet einen echten Mehrwert: Ehrenamtliche finden schnell aktuelle

Kontakte und Anlaufstellen – eine spürbare Entlastung für ihre Arbeit. Die

Stadtverwaltung erhält einen zentralen Kanal, um verlässliche Informationen

bereitzustellen, die auch offline abrufbar sind. Sprachkursträger können die Inhalte

als ergänzendes Material in ihren Kursen einsetzen.

Andrea Graber-Jauch, Bereichsleiterin Migration und Integration: „Die Integreat-App

ist das Ergebnis einer langen Suche nach einem modernen Medium, das

Frankenthal-spezifische Integrationsinformationen gebündelt zugänglich macht.“

Für den Beirat für Migration und Integration betont dessen Vorsitzende, Frédérique

Buisson-Koch: „Die Integreat-App ist ein Statement dafür, wie wir in Frankenthal

miteinander leben wollen – offen, solidarisch und auf Augenhöhe. Sie schenkt nicht

nur Informationen, sondern auch Sicherheit und Selbstvertrauen.“

Betreut wird die App von Tanja Frey (Abteilung Integration), erreichbar unter

integration@frankenthal.de. Die Weiterentwicklung erfolgt gemeinsam mit

Institutionen, Nutzerinnen und Nutzern sowie der Abteilung Integration.

Die Stadt Frankenthal lädt alle Bürgerinnen und Bürger – insbesondere

Neuzugewanderte und in der Integrationsarbeit Engagierte – ein, die neue digitale

Unterstützung aktiv zu nutzen.

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)

Zuletzt aktualisiert am 6. Dezember 2025, 13:07