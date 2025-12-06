Bensheim (OT: Zell) – Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht



Bensheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitag (05.12.) gegen 19:40 Uhr ereignete sich auf

der Gronauer Straße im Bensheimer Ortsteil Zell ein Verkehrsunfall.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr ein Kleinwagen von Gronau kommend in Richtung

Bensheim und kam kurz vor der Einmündung „Gronauer Straße / Scholzenviertel“ nach

rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer dortigen Mauer, sowie mit

einem Verteilerkasten. Durch den Aufprall wurde der Verteilerkasten vollständig

zerstört, was zum Ausfall der Straßenbeleuchtung in Bensheim-Zell führte.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher hielt nach Angaben von Zeugen

unmittelbar nach dem Aufprall kurz an, entfernte sich jedoch anschließend unerlaubt

in Richtung Bensheim von der Unfallstelle. Die Straßenbeleuchtung in

Bensheim-Zell konnte durch die GGEW noch in der Nacht größtenteils wieder hergestellt

werden.

Der Sachschaden wird derzeit auf mindestens 1.500 EUR geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten

sich bei der Polizeistation in Bensheim unter der Rufnummer 06251/8468-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen

Zuletzt aktualisiert am 6. Dezember 2025, 12:37