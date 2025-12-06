Bensheim (OT: Zell) – Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Bensheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitag (05.12.) gegen 19:40 Uhr ereignete sich auf
der Gronauer Straße im Bensheimer Ortsteil Zell ein Verkehrsunfall.
Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr ein Kleinwagen von Gronau kommend in Richtung
Bensheim und kam kurz vor der Einmündung „Gronauer Straße / Scholzenviertel“ nach
rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer dortigen Mauer, sowie mit
einem Verteilerkasten. Durch den Aufprall wurde der Verteilerkasten vollständig
zerstört, was zum Ausfall der Straßenbeleuchtung in Bensheim-Zell führte.
Der bislang unbekannte Unfallverursacher hielt nach Angaben von Zeugen
unmittelbar nach dem Aufprall kurz an, entfernte sich jedoch anschließend unerlaubt
in Richtung Bensheim von der Unfallstelle. Die Straßenbeleuchtung in
Bensheim-Zell konnte durch die GGEW noch in der Nacht größtenteils wieder hergestellt
werden.
Der Sachschaden wird derzeit auf mindestens 1.500 EUR geschätzt.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten
sich bei der Polizeistation in Bensheim unter der Rufnummer 06251/8468-0 zu melden.
Quelle: Polizeipräsidium Südhessen
Zuletzt aktualisiert am 6. Dezember 2025, 12:37