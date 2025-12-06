Bad Bergzabern – Klinik Bad Bergzabern: Spezialist hält am 18. Dezember Vortrag über Atemwegserkrankungen



Bad Bergzabern/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Klinik Bad Bergzabern lädt am Donnerstag, den 18. November 2025, um 18 Uhr in ihrer Cafeteria zum Vortrag ein: „Wenn die Lunge pfeift und knistert – Neues zu Atemwegserkrankungen “. Herr Dr. med. Michael Schmidt, Chefarzt für Innere Medizin und Pneumologie, wird in seinem Vortrag verschiedenen Krankheitsbilder vorstellen und Therapiemöglichkeiten erläutern. Nach der Präsentation haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Gelegenheit, Fragen zu stellen. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig, der Eintritt ist kostenlos.

Atemwegserkrankungen sind ein zentrales Gesundheitsthema und betreffen Millionen von Menschen weltweit. Zu den häufigsten Erkrankungen zählen Asthma, chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD), Lungenentzündungen und andere entzündliche Erkrankungen der Atemwege. Die Ursachen sind vielfältig: Genetische Prädisposition, Umweltfaktoren, Allergene, Luftverschmutzung und Rauchen spielen eine entscheidende Rolle. Zudem können virale und bakterielle Infektionen langfristige Lungenprobleme nach sich ziehen.

Die Diagnose von Lungenerkrankungen erfolgt durch eine Kombination aus Anamnese und Untersuchung, gefolgt von Lungenfunktionsprüfungen, bildgebenden Verfahren wie Röntgen und CT sowie Labortests zur Identifizierung von Infektionen. Bei Bedarf kann auch eine Bronchoskopie eingesetzt werden, um Gewebeproben zu entnehmen. Die Behandlung hängt von der jeweiligen Erkrankung und deren Schweregrad ab. Neben der medikamentösen Behandlung kommen nicht-medikamentöse Ansätze wie Atemtherapie und physiotherapeutische Maßnahmen zum Einsatz. In besonders schweren Fällen ist eine Sauerstofftherapie oder ein chirurgischer Eingriff erforderlich.

In der Klinik Bad Bergzabern wird im Bereich der Inneren Medizin ein besonderer Schwerpunkt auf die Behandlung von Erkrankungen der Lunge und Bronchien gelegt. Dabei profitieren die Patientinnen und Patienten von der über 25-jährigen Erfahrung von Chefarzt Dr. med. Michael Schmidt.

Herr Dr. med. Michael Schmidt, Chefarzt für Innere Medizin und Pneumologie

