Zuzenhausen / Rhein-Neckar-Kreis – In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist am Bahnhof Zuzenhausen ein Zigarettenautomat durch eine Explosion vollständig zerstört worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei betrat ein schwarz gekleideter, vermummter Täter am späten Samstagabend den Bahnsteig und begab sich gegen 22:45 Uhr zu dem in Gleisnähe aufgestellten Automaten.

Kurz darauf detonierte ein bislang unbekannter Sprengsatz. Die Wucht der Explosion schleuderte Metallteile und Zigarettenschachteln über einen großen Bereich des Bahnsteigs. Der Täter sammelte anschließend einen Teil der verstreuten Ware ein, verstaute diese in einer schwarzen Sporttasche und flüchtete über eine angrenzende Wiese zum Parkplatz des Bahnhofs. Dort stieg er in ein dunkles Fahrzeug ein, das ohne Licht in Richtung Sinsheim-Hoffenheim davonfuhr.

Durch herumfliegende Trümmerteile wurde auch ein vorbeifahrender Zug beschädigt. Die Bahnstrecke musste aus Sicherheitsgründen über mehrere Stunden gesperrt werden. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen.

Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Die Ermittler wenden sich mit mehreren Fragen an mögliche Zeugen:

Wer hat am 30.11.2025 gegen 22:45 Uhr im Bereich des Bahnhofs Zuzenhausen verdächtige Beobachtungen gemacht?

Gibt es Videoaufnahmen oder Fotos, die den Täter oder das Fluchtfahrzeug zeigen könnten?

Wem fiel zu diesem Zeitpunkt ein dunkles Fahrzeug ohne Licht auf, das in Richtung Sinsheim-Hoffenheim unterwegs war?

Hat jemand in den Stunden oder Tagen nach der Tat mit der Sprengung geprahlt oder sich auffällig geäußert?

Hinweise nimmt das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter 0621 / 174-4444 entgegen.

