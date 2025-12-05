Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 06. Dezember machen die legendären Riding Santas Halt im E-Center Speyer, und das Team freut sich riesig darauf, diesen besonderen Tag gemeinsam mit allen Besucherinnen und Besuchern zu feiern. Ab 11:30 Uhr erwartet die Gäste eine stimmungsvolle Weihnachtsmarkt-Atmosphäre mit leckerer Bratwurst und Steakbrötchen, würzigem Glühwein, Glühbier von der Hausbrauerei Domhof, süßem Kinderpunsch und den besten Speyerer Brezeln aus der Speyerer Brezelbäckerei Berzel. Das Beste daran: Die gesamte Aktion dient einem guten Zweck. Sämtliche Einnahmen aus dem Verkauf werden direkt an das Kinderhospiz Sterntaler gespendet.

Ab 17:30 Uhr wird es dann besonders feierlich, wenn alle gemeinsam auf das spektakuläre Eintreffen der Riding Santas warten. In diesem Jahr ist das E-Center die einzige Haltestelle in ganz Speyer. Jede Brezel, jeder Glühwein und jede Bratwurst unterstützen die Sterntaler. Daher sind alle eingeladen, vorbeizukommen, Familie und Freunde mitzubringen und gemeinsam Gutes zu tun.

Zuletzt aktualisiert am 5. Dezember 2025, 08:02