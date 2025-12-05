Neustadt an der Weinstraße / Laumersheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Auf der A6 kam es am Donnerstagabend (04.12.2025) zu einem spektakulären Feuerwehreinsatz. Gegen 17:40 Uhr stand am sogenannten „Laumersheimer Stich“ ein Sattelschlepper mit Tankauflieger in Vollbrand. Das Führerhaus brannte komplett aus, der Tankauflieger – der keine Gefahrstoffe geladen hatte – wurde nur leicht beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Die Brandursache ist bislang unklar.

Für die Löscharbeiten musste die Richtungsfahrbahn Kaiserslautern zwischen dem Autobahnkreuz Frankenthal und der Anschlussstelle Grünstadt rund eine Stunde voll gesperrt werden. Anschließend konnte der Verkehr einspurig an dem ausgebrannten Lkw vorbeigeführt werden – dennoch bildeten sich teils erhebliche Staus.

Im Einsatz waren die Polizeiautobahnstation Ruchheim, Kräfte der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, die Autobahnmeistereien Ruchheim und Wattenheim sowie die Feuerwehren aus Frankenthal und Grünstadt.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz / Polizeidirektion Neustadt an der Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 5. Dezember 2025, 08:19