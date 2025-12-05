Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In der vorweihnachtlichen Hochphase, in der die Mannheimer Innenstadt traditionell besonders gut besucht ist, verstärken Ordnungsdienst und Polizei in den kommenden Wochen ihre Präsenz. Ziel ist es, Besucherinnen und Besuchern ein sicheres Umfeld zu bieten, damit sie den Advent auf den Planken, der Breiten Straße und rund um den Weihnachtsmarkt unbeschwert genießen können.

An den Adventswochenenden sind gemeinsame Kontrollstreifen geplant – sowohl im Einkaufsbereich als auch an stark frequentierten ÖPNV-Haltestellen. Der städtische Ordnungsdienst richtet sein Augenmerk dabei vor allem auf aufdringliches Betteln, Verstöße in den Fußgängerzonen wie unerlaubtes Radfahren oder die Nutzung von E-Scootern, sowie die Einhaltung der geltenden Waffen- und Messerverbotszone. Auch Präventionsmaßnahmen gegen Taschendiebstähle stehen im Fokus.

Darüber hinaus werden typische Problemfelder in den Blick genommen, etwa übermäßiger Alkoholkonsum oder andere Störungen, die besonders am Nachmittag in belebten Bereichen auftreten können. Die Mitarbeitenden des Ordnungsdienstes sind mit deutlicher Präsenz unterwegs, sprechen Betroffene aktiv an und stehen Passanten jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung.

Die verstärkten Maßnahmen konzentrieren sich auf zentrale Bereiche mit besonders hohem Besucheraufkommen. Auch außerhalb der gemeinsamen Streifen erfolgt eine enge Abstimmung zwischen Stadt und Polizeipräsidium. Durch ihr koordiniertes Auftreten wollen die Behörden nicht nur die sichtbare Sicherheit erhöhen, sondern auch mögliche Störungen frühzeitig erkennen und konsequent entgegenwirken.

Zuletzt aktualisiert am 5. Dezember 2025, 14:32