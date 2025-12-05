Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Donnerstagabend kam es in der Floßwörthstraße zu einem spektakulären Feuerwehreinsatz: Ein Abschleppwagen stand plötzlich in Vollbrand.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwickelte sich während der Fahrt gegen 20 Uhr dichter Rauch aus dem Motorraum. Der 57-jährige Fahrer reagierte sofort, lenkte das Fahrzeug an den rechten Fahrbahnrand und setzte den Notruf ab. Noch bevor sich die Flammen ausbreiteten, konnte er einige persönliche Gegenstände aus dem Führerhaus retten.

Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, stand das Fahrerhaus bereits komplett in Flammen. Die Einsatzkräfte brachten den Brand unter Kontrolle, mussten hierfür jedoch die Straße zeitweise voll sperren. Ein in unmittelbarer Nähe abgestellter Anhänger wurde durch die Hitze leicht beschädigt.

Nach derzeitigem Stand gehen die Ermittler von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Der Sachschaden wird auf rund 80.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Gegen 21.30 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden. Größere Verkehrsbehinderungen blieben aus.

Quelle: Polizeipräsidium MannheimMannheim – Abschleppwagen gerät während der Fahrt in Brand – Fahrer bleibt unverletzt

Mannheim. Am Donnerstagabend kam es in der Floßwörthstraße zu einem spektakulären Feuerwehreinsatz: Ein Abschleppwagen stand plötzlich in Vollbrand.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwickelte sich während der Fahrt gegen 20 Uhr dichter Rauch aus dem Motorraum. Der 57-jährige Fahrer reagierte sofort, lenkte das Fahrzeug an den rechten Fahrbahnrand und setzte den Notruf ab. Noch bevor sich die Flammen ausbreiteten, konnte er einige persönliche Gegenstände aus dem Führerhaus retten.

Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, stand das Fahrerhaus bereits komplett in Flammen. Die Einsatzkräfte brachten den Brand unter Kontrolle, mussten hierfür jedoch die Straße zeitweise voll sperren. Ein in unmittelbarer Nähe abgestellter Anhänger wurde durch die Hitze leicht beschädigt.

Nach derzeitigem Stand gehen die Ermittler von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Der Sachschaden wird auf rund 80.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Gegen 21.30 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden. Größere Verkehrsbehinderungen blieben aus.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 5. Dezember 2025, 07:49