Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am kommenden Wochenende lädt Maudach wieder zum traditionellen Winterzauber ein. Die Veranstaltung findet diesmal erstmals in und rund um die Bruchfesthalle im Maudacher Bruch statt. Geöffnet ist am Samstag, 6. Dezember, von 12 bis 20 Uhr sowie am Sonntag, 7. Dezember, von 10 bis 18 Uhr.

Versorgung und Kulinarik

Für Essen und Getränke sorgen die Wald- und Wiesenfreunde, unterstützt von Alemannia Maudach, der Katholischen Jugend Maudach und der Kaffeerösterei Maudach. Besucher können sich auf warme und kalte Speisen, Heiß- und Kaltgetränke, Kaffee und Kuchen sowie Waffeln und Crêpes freuen.

Insgesamt zwölf Stände präsentieren ein vielfältiges Sortiment aus Handwerk, Kunst, Genuss und liebevoll gestalteten Geschenkideen. Mit dabei ist die Maudacher Werkstatt, die eigene Produkte wie Rapssamenkissen, Schlüsselbänder und verschiedene Holzarbeiten anbietet. Andrea Frey ergänzt das Angebot mit handgefertigter Dekoration, Schmuck und praktischen Holzartikeln. Alexandra König und Ralf Warnecke zeigen kreative Filzarbeiten aus Märchenwolle sowie detailreiche Klemmbaustein-Modelle für Jung und Alt. Die Familie Dragan bringt eine Auswahl an Grußkarten und kleinen Geschenkverpackungen mit, während Marion Bauer selbst gestrickte Kleidung und Accessoires präsentiert.

Im Bereich regionaler Genüsse bietet Thilo Neumann Honig und weitere Produkte aus dem Bienenstock an. Schmuck, dekorative Elemente und Lampen steuert Jutta Thomas bei. Kulinarische Spezialitäten wie Liköre, Marmeladen, Weihnachtsgebäck, Gemüse sowie verschiedene Upcycling-Produkte finden Besucherinnen und Besucher am Stand von Steffi Hinrichs. Künstlerische Akzente setzen Daniela Olbert-Sinn mit Mandala-Kunst und Flammschalen aus recyceltem Wachs sowie Nadja Zoschke mit kreativen Papierarbeiten und liebevoll gestalteten Geschenkverpackungen. Ergänzt wird das Angebot durch Nadine Pollak, die Gestecke mit LED oder Kerzen, gehäkelte Anhänger und Tannendekorationen präsentiert. Julia Bisson und Marc Leder runden das vielfältige Markttreiben schließlich mit weihnachtlicher Deko aus Keracraft, Kerzen und modernen 3D-Druck-Designs ab.

Programmübersicht (Stand 23.11.2025)

Samstag, 6. Dezember 2025

12:00 Uhr Start der Veranstaltung

13:00 Uhr Begrüßung

14:30 Uhr Show: Rentierpfleger des Nikolaus

15:30 Uhr Orientalischer Tanz mit Sharzad & Martina

15:30 Uhr Start der Nikolaus-Wanderung

16:00 Uhr Der Nikolaus kommt

17:00 Uhr Orientalischer Tanz mit Sharzad & Martina

18:00 Uhr Show: Mr. Kerosin

18:30 Uhr Weihnachtliche Rockmusik mit Lyss Sprengard

20:00 Uhr Kleine Feuershow mit Mr. Kerosin zum Abschluss

Sonntag, 7. Dezember 2025

10:00 Uhr Start der Veranstaltung

12:00 Uhr Orientalischer Tanz mit Sharzad

12:45 Uhr Showtanz der Wald- und Wiesenfreunde

13:00 Uhr Show: Mr. Kerosin

13:30 Uhr LSC „Tanzende Schmetterlinge“

14:30 Uhr 1. KV Limburgerhof: Purzelgarde & Tanzmariechen Lea

16:00 Uhr Orientalischer Tanz mit Sharzad

18:00 Uhr Veranstaltungsende

Beim Maudacher Winterzauber erwartet die Besucher außerdem ein stimmungsvolles Rahmenprogramm: In einer kleinen Rentiergeschichte wird erzählt, dass Rudolph spurlos verschwunden ist – und nur gemeinsam mit Mister Kerosin können die Kinder helfen, den Schlitten des Nikolaus rechtzeitig zu retten. Ergänzt wird das Angebot durch eine etwa 30-minütige Nikolaus-Wanderung durch den winterlichen Maudacher Bruch, deren Teilnehmer rechtzeitig zum großen Auftritt des Nikolaus zurückkehren. Mister Kerosin präsentiert zudem eine unterhaltsame Zaubershow voller Humor und Mitmachmomenten. Für musikalische Akzente sorgt die regionale Sängerin Lyss Sprengard, die das Publikum mit weihnachtlich angehauchten Rocktiteln begeistert. Das vollständige Programmheft steht als PDF zum Download bereit.

Quelle: MRN-News / Wald und Wiesenfreunde

Zuletzt aktualisiert am 5. Dezember 2025, 09:01