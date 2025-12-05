Ludwigshafen – Verkehrskontrollen – zahlreiche Verstöße festgestellt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagnachmittag (04.12.2025) zwischen 13:30 Uhr und 16:30 Uhr führten Polizeikräfte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz unter Federführung der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 eine Kontrollstelle an der B37/Konrad-Adenauer-Brücke durch. Es wurden insgesamt 96 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei wurden die folgenden Verstöße festgestellt: Wegen technischer Mängel musste die Polizei für 17 Fahrzeuge einen Mängelbericht ausstellen Zwei Autofahrern wurde die Weiterfahrt untersagt, da sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis waren. Gegen Beide wurden Strafverfahren eingeleitet. Bei einem 27-jährigen Autofahrer stellten Polizeikräfte drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Er räumte ein, kürzlich Cannabis konsumiert zu haben. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Dieser verlief positiv auf THC. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt sowie eine Blutprobe entnommen. Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Aus aktuellem Anlass möchten wir darauf hinweisen, dass der Grenzwert für Cannabis am Steuer zwar auf 3,5 ng THC pro ml Blutserum hochgesetzt wurde, aber Vorsicht: -wenn THC im Blut nachgewiesen wird, besteht absolutes Alkoholverbot am Steuer, -unter 21-Jährige oder Personen in der Probezeit dürfen weder unter dem Einfluss von Alkohol noch unter dem Einfluss von THC Kraftfahrzeuge führen. Hier gilt „zero tolerance“ – Absolutes Verbot, ohne Grenzwert!

Quelle

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 5. Dezember 2025, 13:06