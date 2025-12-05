Ludwigshafen – SV Ruchheim lädt zur 1. Belzenickel-Party ein

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der SV Ruchheim feiert am 06. Dezember 2025 seine erste Belzenickel-Party – ein winterliches Event für Kinder, Familien und Erwachsene. Von 17:00 bis 22:00 Uhr verwandelt sich das Vereinsgelände im Brunnenweg 65 in eine stimmungsvolle Nikolauswelt mit vielen Highlights.

Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf eine gemütliche Adventsatmosphäre freuen: Am wärmenden Schwedenfeuer gibt es Glühwein, Kinderpunsch und weitere Heißgetränke. Für den kleinen und großen Hunger stehen unter anderem Kesselfleisch, Waffeln und weitere Snacks bereit.

Dazu erwartet die Gäste eine bunte Mischung an Ständen – von handgefertigten Geschenkideen über weihnachtliche Deko bis hin zu kleinen kulinarischen Besonderheiten. Ideal, um besondere Weihnachtsgeschenke zu entdecken und lokale Aussteller zu unterstützen.

Auch der Nikolaus schaut vorbei und sorgt besonders bei den jüngeren Besuchern für leuchtende Augen.

Im Anschluss geht die Feier weiter: Ab 22:00 Uhr öffnet die SV-Gaststätte ihre Türen für den stimmungsvollen Ausklang des Abends.

Der SV Ruchheim freut sich auf zahlreiche Gäste und einen festlichen Abend im Herzen von Ruchheim.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 5. Dezember 2025, 10:32