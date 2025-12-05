Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Auch dieses Jahr heißt es „British Christmas“: Zu dem Gottesdienst mit stimmungsvoller englischer Chormusik lädt die Protestantische Kirche für Ludwigshafen am zweiten Weihnachtsfeiertag ein (26. Dezember, Beginn 11 Uhr, Apostelkirche).

Der Gottesdienst trägt den Titel „A Festival of Nine Lessons and Carols“, wobei der Name Programm ist: Neun Lesungen aus der Bibel (lessons) und Weihnachtslieder (carols) werden im Wechsel vorgetragen. Diese Art des Gottesdienstes wird seit mehr als 140 Jahren in Großbritannien gefeiert.

Die Bibeltexte schlagen den Bogen von der Schöpfungsgeschichte bis zu Jesu Geburt. Pfarrerin Kerstin Bartels liest sie ausschließlich auf Deutsch. Die Lieder antworten auf die Worte. In der Apostelkirche erklingen sie überwiegend mit englischen Texten, aber auch drei Stücke auf Deutsch sind darunter. Bei zahlreichen Strophen können Besucherinnen und Besucher einstimmen.

Den Gesang bietet ein Projektchor dar, die Solo-Parts übernehmen Stefanie Freiburg (Sopran) und Thomas Herberich (Bass). Die musikalische Gesamtleitung liegt bei Bezirkskantor Tobias Martin. Der Gottesdienst dauert rund eine Stunde.

Termin

„A Festival of Nine Lessons and Carols“

Zweiter Weihnachtsfeiertag, Freitag, 26. Dezember, 11 Uhr

Protestantische Apostelkirche, Rohrlachstraße 70, Ludwigshafen-Hemshof

Quelle: Protestantische Apostelkirche

Zuletzt aktualisiert am 5. Dezember 2025, 18:00