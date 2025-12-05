Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Donnerstagabend (4. Dezember 2025) kam es gegen 21:30 Uhr an der Einmündung Brunckstraße/Ammoniakstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden.

Nach ersten Erkenntnissen war eine 52-jährige Fahrerin auf der Ammoniakstraße in Richtung Innenstadt unterwegs und wollte nach links in die Brunckstraße abbiegen. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 49-jährigen Autofahrer. In der Folge prallten beide Fahrzeuge zusammen.

Die 52-Jährige, ihre Beifahrerin sowie der 49-jährige Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für die Unfallaufnahme musste die Brunckstraße in Fahrtrichtung Worms zeitweise gesperrt werden.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz (ots)

Zuletzt aktualisiert am 5. Dezember 2025, 21:30