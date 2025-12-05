Ludwigshafen – Diebstahl in Supermarkt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. Am 01.12.2025 gegen 12 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Kopernikusstraße zu einem Diebstahl. Ein 55-jähriger Mann steckte Lebensmittel im Wert von rund 60 Euro in eine von ihm mitgeführte Sporttasche und legte diese in die Warenauslage. Nachdem er den Kassenbereich passiert hatte und von einer Mitarbeiterin angesprochen wurde, zog er ein Cuttermesser und bedrohte sie. Auch ein 45-jähriger Kunde, der eingreifen wollte, wurde mit dem Messer bedroht. Der Tatverdächtige versuchte zunächst mit einem Fahrrad zu fliehen, rannte dann jedoch zur nahegelegenen Bushaltestelle und stieg in einen Bus. Dort wurde er von dem 45-Jährigen gestellt. Der 55-Jährige verließ den Bus mit gezogenem Messer. Gemeinsam mit einem weiteren Passanten gelang es dem Kunden, welcher den Mann seit der Tat verfolgt hatte, diesen zu überwältigen und ihn festzuhalten, bis die Polizei eintraf. Dabei wurde der 45-Jährige an der Hand leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Polizeikräfte nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Am Dienstag (02.12.2025) wurde er einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) einen Untersuchungshaftbefehl unter anderem wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie des räuberischen Diebstahls aufgrund bereits vorangegangener Delikte. Der 55-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz

