Ludwigshafen – Auto aufgebrochen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Mundenheim/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht zum Donnerstag (03.12.2025-04.12.2025) zwischen 18 Uhr und 7:15 Uhr brachen bislang Unbekannte einen blauen Skoda Octavia in der Bürgermeister-Butscher-Straße, etwa auf Höhe der Hubertusstraße, auf. Was hierbei gestohlen wurde, ist bisher nicht bekannt. Haben Sie in der Nacht zum Donnerstag verdächtige Wahrnehmungen rund um die Bürgermeister-Butscher-Straße gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.
Quelle
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Zuletzt aktualisiert am 5. Dezember 2025, 13:04