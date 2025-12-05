  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Landau – Versammlung zum Thema „Gegen die Wehrpflicht“

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Heute, am 05.12.25, zwischen 09.30 Uhr und 11.45 Uhr, fand eine, bei der Stadt Landau angemeldete, Versammlung zum Thema „Gegen die Wehrpflicht“ auf dem Alten Messplatz in Landau statt. In der Spitze nahmen etwa 150 Personen an der Versammlung teil. Ein Großteil der Versammlungsteilnehmer bestand aus Schülern, welche ein ernsthaftes Interesse an dem Thema zeigten. Gegen 11:00 Uhr setzte sich ein Aufzug aus der Veranstaltung heraus in Bewegung und lief über die Fortstraße die Kramstraße entlang. Dort verweilten die etwa 100-120 Aufzugsteilnehmer kurz am Untertorplatz, bevor sie teilweise in Kleingruppen zum ursprünglichen Versammlungsort zurückkehrten. Insgesamt verliefen die Versammlung und der kurze Aufzug friedlich und störungsfrei. Da dieser Aufzug nicht fristgerecht bei der zuständigen Versammlungsbehörde der Stadt Landau angemeldet wurde, wird ein möglicher Verstoß gegen das Versammlungsgesetz geprüft.

Quelle
Polizeidirektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 5. Dezember 2025, 13:31

