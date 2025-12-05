Kleinkarlbach – Zwei Mal Unfallflucht – Zeugen gesucht!

Kleinkarlbach/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Gestern (04.12.25) stellte eine Anwohnerin gegen 09:30 Uhr einen Sachschaden an ihrem Haus Ecke Hauptstraße/Röthenbacher Straße fest. Aufgrund der Beschädigung im Bereich des Daches steht zu vermuten, dass ein entsprechend hohes Fahrzeug den Schaden verursacht hat. Möglicherweise wurde dieses schädigende Ereignis von anderen Verkehrsteilnehmern beobachtet, denn etwa drei Stunden vor Feststellung des Schadens sei ein lauter Knall, gefolgt von einem Hupen zu vernehmen gewesen. Ebenfalls gestern, gegen 11:40 bog ein Gespann, bestehend aus Zugmaschine mit Auflieger von der Flurystraße nach rechts in die Hauptstraße ein. Dabei kam es zum Streifschaden an dem Eckhaus Hauptstraße/Flurystraße. Außerdem wurden Verkehrszeichenschilder beschädigt. Näheres zu dem Gespann ist nicht bekannt. Die Polizei bittet in beiden Fällen mögliche Zeugen, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359 9312-0 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Quelle

Polizeiinspektion Grünstadt

Zuletzt aktualisiert am 5. Dezember 2025, 10:02