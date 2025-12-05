

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Samstag, den 13. Dezember 2025, findet im Hallenbad Hasenleiser wieder der Winter-Kinder-Wasserspaß statt. Zwischen 14 und 18 Uhr erwartet Kinder und Jugendliche ein Nachmittag mit vielen spannenden Mitmach-Aktionen.

Am Aktionstag gehört das Rohrbacher Hallenbad ganz den Kindern und Jugendlichen: Große Spielgeräte in den Becken und eine Wasserlaufbahn sorgen für ausgelassene Stimmung und Spaß im und am Wasser. Darüber hinaus gibt es Schwimm- und Wasserspiele, bei denen Mut, Schnelligkeit und Teamgeist gefragt sind. Für den besonderen Überraschungsmoment sorgt der Besuch vom Nikolaus gegen 16 Uhr.

Das Angebot ist im Eintrittspreis enthalten. Kinder bis einschließlich sechs Jahren brauchen eine volljährige Begleitperson.

Kein regulärer Badebetrieb am Aktionstag

Am Tag der Veranstaltung findet kein regulärer Badebetrieb statt. Das Hallenbad Hasenleiser ist nur für die Veranstaltung von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Die Saunen bleiben geschlossen.

Kassenschluss ist um 17 Uhr.

Aktuelles zu den Heidelberger Bädern, Öffnungszeiten, Preisen und Onlinetickets unter www.swhd.de/baeder oder über die Stadtwerke-Heidelberg-App »für dich«.

Quelle: Stadtwerke Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 5. Dezember 2025, 23:19