Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Deutsche Bahn (DB) beginnt ab Dezember 2025 mit vorbereitenden Maßnahmen zur Sanierung des Heidelberger Hauptbahnhofs. Die Arbeiten erfolgen in mehreren Abschnitten in enger Abstimmung mit dem Neubau des Fahrradparkhauses Nord durch die Stadt Heidelberg. Im Dezember 2025 werden zunächst die Fahrradstellflächen auf dem Willy-Brandt-Platz vor dem Hauptbahnhof auf den DB-Parkplatz Hauptbahnhof in der Lessingstraße sowie in das neue Fahrradparkhaus Süd verlegt. Über die weiteren Arbeiten im nächsten Jahr und entsprechende Zeitpläne wird die DB rechtzeitig und fortlaufend informieren.

Mehr Informationen zur Sanierung der Heidelberger Hauptbahnhof bietet die Deutsche Bahn unter bauprojekte.deutschebahn.com/heidelberg-hbf.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 5. Dezember 2025, 22:12