Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Telekom baut derzeit unter anderem in der Weststadt das Glasfasernetz aus. Dazu sind auch Arbeiten im Bereich der Kreuzung Ringstraße/Kaiserstraße notwendig. Deshalb werden zwischen Montag, 8. Dezember, und Freitag, 19. Dezember 2025, zwei wetterabhängig festgelegte Werktage für die Arbeiten genutzt. Gearbeitet wird jeweils zwischen 9 und 15 Uhr.

Der Verkehr wird daher an den beiden Arbeitstagen anders geführt:

• Stadtauswärts (Richtung Montpellierbrücke): An beiden Arbeitstagen wird abwechselnd die linke und rechte Fahrspur gesperrt. Ein Rechtsabbiegen in die Kaiserstraße bleibt möglich.

• Stadteinwärts (Richtung Römerkreis): Die linke Fahrspur vor der Kreuzung Kaiserstraße wird an beiden Arbeitstagen gesperrt. Ein Linksabbiegen in die Kaiserstraße ist nicht möglich. Eine Umleitung über den Römerkreis ist ausgeschildert.

Für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie den Radverkehr bestehen keine Einschränkungen. Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ist nicht betroffen.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 5. Dezember 2025, 22:01