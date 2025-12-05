

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Frage, wie sich finanzpolitische Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene konkret auf Heidelberg auswirken, gehört für Nicole Huber zu den zentralen Themen ihres Wahlkampfs. Denn ohne eine solide Finanzierung können in der Stadt weder in Bildung, Soziales noch in Infrastruktur investieren – ganz gleich, wie gut die Ideen auch sein mögen.

Daher thematisiert die Veranstaltung das Zusammenspiel von Bundesmitteln, Landeshaushalt und kommunaler Realität – und was davon konkret in Heidelberg ankommt.

Im Mittelpunkt steht die Frage: Wie gelangen die Mittel aus dem Bundes-Sondervermögen über das Land in die Städte – und welche Spielräume entstehen daraus für Heidelberg? Dr. Schütte wird dazu Zahlen, Strukturen und politische Entscheidungen einordnen und mit Blick auf kommunale Haushalte erläutern, welche Fördermöglichkeiten konkret bestehen.

Veranstaltungsdaten: Sonntag, 7. Dezember 2025

Beginn: 16:00 Uhr

Qube Hotel Bergheim, Bergheimer Straße 74, 69115 Heidelberg

Quelle: CDU Landtagskandidatin Nicole Huber

Zuletzt aktualisiert am 5. Dezember 2025, 23:05