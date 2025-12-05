Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Wenn in Frankenthal der Duft von gebrannten Mandeln, frischen Waffeln und winterlichen Gewürzen durch die Gassen zieht, dann beginnt eine der schönsten Zeiten des Jahres: der Frankenthaler Weihnachtsmarkt. Vom 24. November bis 29. Dezember verwandelt sich der Rathausplatz täglich von 11 bis 21 Uhr in ein funkelndes Winterdorf – eine stimmungsvolle Ruheoase mitten im Trubel der Vorweihnachtszeit. Nur vom 24. bis 26. Dezember gönnen sich die Beschicker eine kurze Pause, bevor der Markt noch einmal bis Jahresende seine Pforten öffnet.

Ein Weihnachtsmarkt, der Herzen wärmt



Der Frankenthaler Weihnachtsmarkt ist kein Event – er ist ein Gefühl. Zwischen liebevoll geschmückten Buden, funkelnden Lichtern und warmem Glühwein erleben Besucher ein Fest der Begegnungen, des Staunens und der kleinen Glücksmomente. Besonders Kinder kommen hier auf ihre Kosten: Das nostalgische Karussell dreht seine Runden, ab dem 15. Dezember ergänzt die Kindereisenbahn das Angebot. Und wenn am 6. Dezember der Nikolaus erscheint, strahlen die Kinderaugen heller als die Lichterketten über dem Rathausplatz.

Der Kinder-Winterzauber – ein eigenes kleines Wunderland

Vom 6. bis 21. Dezember lädt die Erkenbert-Ruine täglich von 14 bis 20 Uhr zum Kinder-Winterzauber ein – und das bei freiem Eintritt. Eisstockschießen, Snowboard-Simulator, Hüpfburg und viele spielerische Stationen machen die alte Ruine zu einem Erlebnisraum für die jüngsten Besucher. Hier liegt Freude in der Luft, begleitet vom Lachen der Kinder, die sich ihren winterlichen Abenteuern hingeben.

Programm-Highlights vom 5. bis 7. Dezember – Musik, Emotionen und Gemeinschaft

Das erste Adventswochenende (05.–07.12.) bietet ein abwechslungsreiches musikalisches Programm, das den Rathausplatz in eine Bühne der Vorfreude verwandelt:



Freitag, 5. Dezember – 18:00 Uhr:

Die Gaudiband der Donaudeutschen Landsmannschaft sorgt auf der Bühne vor dem Museum für einen schwungvollen Start ins Wochenende.

Samstag, 6. Dezember:

13:30 Uhr: ÖGZ Bläsergruppe

14:00 Uhr: Offizielle Eröffnung des Kinder-Winterzaubers in der Erkenbert-Ruine

19:00 Uhr: Chor der Mennoniten-Brüdergemeinde – ein musikalischer Höhepunkt in besinnlicher Atmosphäre

20:00 Uhr: Silent Disco in der Stadtbücherei Frankenthal – Tanzen, Mitschwingen, Genießen

Sonntag, 7. Dezember – 15:00 Uhr:

„15 schönste Weihnachtslieder“ zum Mitsingen und Mitmachen mit Musikpädagoge Karsten Berger – ein Erlebnis, das Jahr für Jahr die Besucher begeistert.



Zusätzlich treten die Tanzenden Engel am 29. & 30. November sowie am 13. & 14. Dezember auf und bringen ein Stück Weihnachtszauber persönlich auf den Rathausplatz.

Zauberkünstler sorgen am 02. und 17. Dezember für verblüffende Momente, und am 20. Dezember begeistert das Puppentheater mit „Wo das Christkind sitzen darf“ kleine wie große Gäste.

Köstlichkeiten, die den Winter warm machen

Wer durch die Budengassen schlendert, entdeckt kulinarische Vielfalt in jeder Ecke:

Schokofrüchte, Langos, Crêpes, Waffeln, Schneeballen, überbackene Knoblauchbaguettes, Churros, Reibekuchen, Schupfnudeln, Champignons, Pizza, Flammkuchen und vieles mehr.

Das Café Mirou verwöhnt mit Suppen, Knödeln und Laugengebäck – perfekt für eine kleine Auszeit in der winterlichen Kälte.

Kunsthandwerk & Fairtrade – Geschenkideen mit Herz

Rund um den Weihnachtsbaum präsentieren Kunsthandwerker handgemachten Schmuck, Filz- und Wollmode, Dekoartikel und kreative Bastelarbeiten. Hobbykünstler bieten liebevoll gestaltete Weihnachtskarten und Upcycling-Produkte an.

Am 11. und 13. Dezember informieren Stadtverwaltung und Weltladen über Fairtrade und verkaufen fair gehandelte Produkte – ein wichtiges Zeichen für Nachhaltigkeit und bewusstes Schenken.

Ein Weihnachtsmarkt, der verbindet

Der Frankenthaler Weihnachtsmarkt ist ein Ort voller Emotionen: Familien, die gemeinsam staunen, Freunde, die sich bei Glühwein wiedersehen, Kinder, die ihr Glück zwischen Karussell, Lichtern und Nikolaus finden. Es ist ein Ort, der Menschen zusammenbringt – und der Frankenthal Jahr für Jahr in einen warmen, strahlenden Zauber hüllt.

Zuletzt aktualisiert am 5. Dezember 2025, 21:51