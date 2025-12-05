Foto: v.l.n.r. Günter Dreher (Tonus Sportsclub GmbH), Frank Geldhäuser (Foto-Filling GmbH), Jutta Kisling (Kisling GmbH), Stefan Mehlis (MEHLIS Glas-Fenster-Türen), Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer (Stadt Frankenthal), Jessica Köchling (Wirtschaftsförderung, Stadt Frankenthal)

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Der City- und Stadtmarketing Frankenthal e. V. hat einen neuen Vorstand: In der jüngsten Mitgliederversammlung wurde Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer zum ersten Vorsitzenden gewählt. Er folgt auf Stefan Mehlis, der dem Vorstand erhalten bleibt und künftig als zweiter Vorsitzender fungiert. Jutta Kisling wurde als Schatzmeisterin bestätigt, Frank Geldhäuser und Günter Dreher ergänzen das Vorstandsteam als weitere Mitglieder.

Starker Zusammenschluss für eine lebendige Innenstadt

Der Verein zählt derzeit rund 86 Mitglieder aus Handel, Gastronomie, Dienstleistung, Wirtschaft, Kultur und Stadtgesellschaft. Ziel ist es, Frankenthal als attraktiven Einkaufs-, Wohn- und Erlebnisstandort weiter zu stärken. Der Verein versteht sich als Impulsgeber und vernetzt Akteure, um Projekte voranzubringen, die die Innenstadt beleben und die Wirtschaft vor Ort nachhaltig fördern.

Aufbruchsstimmung im neuen Vorstand

Stefan Mehlis betonte nach der Wahl die Geschlossenheit im Vorstand:

„Wir gratulieren Nicolas Meyer herzlich und freuen uns auf die gemeinsame Arbeit. Unser gemeinsames Ziel ist es, die Frankenthaler Innenstadt weiter zu stärken und die Sichtbarkeit unserer Unternehmen zu erhöhen.“

Dr. Meyer bedankte sich für das Vertrauen und hob die Chancen für die kommenden Monate hervor:

„Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Vorstand und Mitgliedern. Die nächsten Monate bieten große Möglichkeiten für Handel, Gastronomie und Stadtgesellschaft. Der Verein kann dabei eine zentrale Rolle spielen – als Netzwerk und als Partner der Innenstadtakteure.“

Verstärkte Verbindung zwischen Stadt und Wirtschaft

Mit Jessica Köchling wird die städtische Wirtschaftsförderung künftig im Beirat vertreten. Sie unterstreicht die Bedeutung der gemeinsamen Zukunftsprojekte wie Frankenthal 2035, die Entwicklung einer Dachmarke sowie die neue Tourismusstrategie:

„Wenn Verwaltung, Wirtschaft und Innenstadtakteure gemeinsam handeln, können wir Frankenthal nachhaltig stärken und klar für die Zukunft positionieren.“

Verein eng eingebunden in strategische Zukunftsfelder

Der City- und Stadtmarketingverein begleitet aktiv zentrale Entwicklungsprozesse der Stadt. Dazu gehören:

Frankenthal 2035 – Beteiligungsprozess zur Zukunft der Innenstadt

Dachmarkenentwicklung

Tourismusstrategie

Wirtschafts- und Standortstrategie

Formate wie die Innenstadtwerkstatt und das Dialogforum Innenstadt sollen künftig noch stärker genutzt werden, um Austausch und Transparenz zu fördern.

Projekte, die Frankenthal sichtbar machen

Der Verein prägt das Stadtleben bereits heute mit zahlreichen Aktionen, darunter:

Kunst- und Einkaufsnacht

Weihnachtsgewinnspiel

verkaufsoffene Sonntage

Shopping-Aktionen

Frankenthaler Abendspaziergang

Betrieb des Citylights-Werbenetzes

Betreuung des lokalen Gutscheins „FrankenThaler“

Unterstützung des Frankenthaler Wochenmarkts

Empfehlungsnetzwerk für lokale Betriebe

Alle Maßnahmen verfolgen ein gemeinsames Ziel: die Frankenthaler Innenstadt lebendig, sichtbar und erlebbar zu machen.

Einladung zur Mitgestaltung

Der neue Vorstand will rasch in die inhaltliche Arbeit einsteigen, laufende Themen strukturieren und Schwerpunkte für 2026 setzen. Unternehmen, Gastronomiebetriebe, Kulturschaffende und engagierte Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, sich dem Verein anzuschließen und aktiv mitzuwirken.

Frankenthals Zukunft gelingt am stärksten gemeinsam.

Neuer Vorstand im Überblick

1. Vorsitzender: Dr. Nicolas Meyer

2. Vorsitzender: Stefan Mehlis

Schatzmeisterin: Jutta Kisling

Vorstandsmitglied: Frank Geldhäuser

Vorstandsmitglied: Günter Dreher

Zuletzt aktualisiert am 5. Dezember 2025, 09:27