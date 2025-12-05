

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes lässt, wie mitgeteilt, seit Juni 2025 im Rahmen einer umfangreichen, mehrjährigen Streckenerneuerungsmaßnahme im Zuge der A6 zwischen dem Autobahnkreuz (AK) Frankenthal und der Anschlussstelle (AS) Wattenheim die Fahrbahn in beide Fahrtrichtungen auf einer Streckenlänge von insgesamt 8,5 Kilometern grundhaft erneuern. Die Gesamtmaßnahme ist in drei Bauabschnitte unterteilt und soll nach derzeitiger Planung Ende 2028 abgeschlossen sein. Dank des zügigen Baufortschrittes sind die Arbeiten im ersten Bauabschnitt zwischen dem AK Frankenthal und der AS Wattenheim auf der Richtungsfahrbahn Mannheim jetzt planmäßig fertiggestellt worden.

Im Zuge des Rückbaus der Baustellenverkehrsführung kann es im oben genannten Streckenabschnitt derzeit noch zu temporären Verkehrseinschränkungen kommen. Der Streckenabschnitt steht den Verkehrsteilnehmenden ab Montag, 8. Dezember 2025, wieder uneingeschränkt zur Verfügung.

Im Zuge der Arbeiten im ersten Bauabschnitt wurden auf der Richtungsfahrbahn Mannheim die Asphaltdeckschicht und die Asphaltbinderschicht sowie die erste Lage der Asphalttragschicht auf einer Länge von circa 1,1 Kilometern erneuert. Ebenfalls erneuert wurden die Schutzeinrichtungen im Mittelstreifen. Im Rahmen der Arbeiten wurden zudem drei Brückenbauwerke instandgesetzt.

Die Autobahngesellschaft investiert rund 2,1 Millionen Euro in den ersten Bauabschnitt. Die Baukosten der Gesamtmaßnahme liegen bei rund 21,1 Millionen Euro. Die Kosten trägt der Bund.

Ausblick:

Im sich nach der Winterpause anschließenden zweiten Bauabschnitt wird die Fahrbahn auf der Richtungsfahrbahn Mannheim auf weiteren rund 4 Kilometern Länge grundhaft erneuert. Dabei werden der gesamte Fahrbahnaufbau, sprich Asphaltdeckschicht, Asphaltbinderschicht, Asphalttragschicht und Teile der Frostschutzschicht, erneuert. Im Rahmen des zweiten Bauabschnittes werden ebenfalls die Schutzeinrichtungen und die Entwässerungseinrichtungen erneuert sowie sieben Bauwerke im Streckenverlauf instandgesetzt. Über den Beginn der Arbeiten werden wir im Rahmen unserer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wie gewohnt rechtzeitig gesondert informieren.

Umfassende Informationen zur Streckenerneuerungsmaßnahme finden Sie auf unserer Projektwebsite.

Die Autobahn GmbH wünscht gute und sichere Fahrt.

Quelle: Die Autobahn GmbH des Bundes

Zuletzt aktualisiert am 5. Dezember 2025, 17:43