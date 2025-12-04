Worms – Pflege trifft Schule: DSK und Strahlemann-Stiftung starten Ausbildungspartnerschaft an vier Gesamtschulen in der Region



Worms/Metropolregion Rhein-Neckar – Eine Ausbildung in der Pflegebranche? Warum nicht!

Um Schülerinnen und Schüler für Pflegeberufe zu begeistern, kooperiert der DSK Regionalverband Worms e. V. (DSK) mit der

renommierten Strahlemann-Stiftung und startet ein gemeinsames Programm an

Gesamtschulen in Frankenthal, Ludwigshafen und Mannheim.

04. Dezember 2025, Ludwigshafen Ziel der Kooperation ist es, Schülerinnen und Schüler

dabei zu unterstützen, ihren eigenen beruflichen Weg zu finden, den Übergang von der Schule

in die Arbeitswelt zu erleichtern und Pflegeberufe als zukunftssichere Perspektive

kennenzulernen.

Die gemeinnützige Stiftung mit Sitz in Heppenheim bringt seit 2008 Schulen, Unternehmen

und Jugendliche zusammen und entwickelt Berufsorientierungsprojekte, die Schülerinnen und

Schülern dabei helfen, den Übergang zwischen Schule und Beruf zu schließen.

Gute Ausbildung als Schlüssel

Der DSK Worms startet sein Engagement an vier Gesamtschulen in der Region:

• IGS Ernst Bloch Ludwigshafen-Oggersheim

• IGS Edigheim

• IGS Mannheim-Herzogenried

• IGS Robert Schuman Frankenthal (Start: Frühjahr 2026)

„Gute Ausbildung ist der Schlüssel für die hochwertige Versorgung älterer Menschen und

beginnt weit vor dem ersten Arbeitstag. Deshalb sind wir sehr gespannt auf die

Zusammenarbeit mit der Strahlemann-Stiftung, deren Ansatz uns ab dem ersten Moment

überzeugt hat“, sagt Alexander Zimmer, DSK Vorstand. „Wir möchten Jugendlichen zeigen,

dass Altenpflege ein Beruf mit Sinn, Herz und Zukunft ist. Wer sich für Menschen interessiert,

kann bei uns wirklich etwas bewegen.“

Der DSK bringt seine Erfahrungen in der Ausbildung in der Pflegebranche ein. Die

Strahlemann-Stiftung und die beteiligten Schulen schaffen den pädagogischen Rahmen.

Geplant sind beispielsweise Workshops, Praktika und Bewerbungstrainings, die Jugendlichen

Einblicke in den Berufsalltag geben – unter anderem im DSK Seniorenzentrum Ludwigshafen.

Pflegedienstleiter Eric Rellé: „Uns geht es darum, Fähigkeiten zu entdecken und zu fördern

und jungen Menschen zu zeigen, dass sie gebraucht werden.“

Praxisnahe Berufsorientierung als Erfolgsrezept

Herzstück des Konzepts der Strahlemann-Stiftung ist die Talent Company. In modern

ausgestatteten Räumen an den Schulen können sich Jugendliche über Berufe informieren,

Workshops besuchen und Partnerunternehmen wie den DSK kennenlernen. Zudem treffen sie

Auszubildende und können ihnen Fragen stellen. An einer Berufspartnerwand in ihrer Schule,

der so genannten JobWall, finden sie aktuelle Ausbildungsangebote.

Begleitet werden sie von engagierten Lehrkräften, die das Konzept in den Schulalltag

einbinden und gemeinsam mit den Unternehmen Aktionen und Projekte gestalten. So wird

Berufsorientierung zu einem lebendigen Teil des Unterrichts.

„Mit der Talent Company schaffen wir einen dauerhaften Ankerpunkt für Berufsorientierung in

der Region“, sagt Netsanet Berhane von der Strahlemann-Stiftung. „Junge Menschen

brauchen verlässliche Räume, in denen sie ihre Stärken entdecken und echte Perspektiven

entwickeln. Wir bringen Schule, Wirtschaft und Jugendliche an einem Ort zusammen und

ermöglichen Begegnungen, die sonst nicht zustande kämen.“ Allein ließe sich diese Vision

jedoch nicht umsetzen, stellt die Projektmanagerin klar. Dafür brauche es starke lokale

Partner. „In der Region Ludwigshafen dürfen wir uns glücklich schätzen, auf ein etabliertes

Netzwerk engagierter Unternehmen zählen zu können, zu dem nun auch der DSK zählt. Unser

360-Grad-Angebot eröffnet Jugendlichen Orientierung, Motivation und echte

Zukunftschancen.“ Die Talent Company sei für viele Jugendliche ein entscheidender Schritt,

um ihren Weg in Ausbildung und Beruf selbstbewusst und gut informiert zu gehen, so Berhane.

Jugendlichen Mut machen, den Schritt in die Pflege zu gehen

„Viele Jugendliche wissen gar nicht, wie vielfältig und erfüllend Pflege sein kann“, ergänzt

Pflegedienstleiter Eric Rellé. „In unserer Einrichtung erleben wir jeden Tag, wie viel Freude

und Menschlichkeit dieser Beruf schenkt. In der Talent Company möchten wir Schülerinnen

und Schüler genau das näherbringen und sie neugierig machen – auf die Menschen, auf

Teamarbeit, auf Verantwortung. Und ihnen Mut machen, den Schritt in die Pflege zu gehen.“

Foto: Gemeinsam engagiert für die Ausbildung in der Region: Netsanet Berhane (Strahlemann-Stiftung), Sarah

Holder (IGSLO), Eric Rellé (DSK), Sabine Geeck (IGSLO), Alexander Zimmer (DSK) und Dymal Kernaja

(IGSLO). (von links)

Quelle: DSK Regionalverband Worms

Quelle: Deutsche Seniorenförderung und Krankenhilfe Regionalverband Worms e.V.

Zuletzt aktualisiert am 4. Dezember 2025, 21:11