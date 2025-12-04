Worms – Pflege trifft Schule: DSK und Strahlemann-Stiftung starten Ausbildungspartnerschaft an vier Gesamtschulen in der Region

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar – Eine Ausbildung in der Pflegebranche? Warum nicht!
Um Schülerinnen und Schüler für Pflegeberufe zu begeistern, kooperiert der DSK Regionalverband Worms e. V. (DSK) mit der
renommierten Strahlemann-Stiftung und startet ein gemeinsames Programm an
Gesamtschulen in Frankenthal, Ludwigshafen und Mannheim.
04. Dezember 2025, Ludwigshafen Ziel der Kooperation ist es, Schülerinnen und Schüler
dabei zu unterstützen, ihren eigenen beruflichen Weg zu finden, den Übergang von der Schule
in die Arbeitswelt zu erleichtern und Pflegeberufe als zukunftssichere Perspektive
kennenzulernen.
Die gemeinnützige Stiftung mit Sitz in Heppenheim bringt seit 2008 Schulen, Unternehmen
und Jugendliche zusammen und entwickelt Berufsorientierungsprojekte, die Schülerinnen und
Schülern dabei helfen, den Übergang zwischen Schule und Beruf zu schließen.
Gute Ausbildung als Schlüssel
Der DSK Worms startet sein Engagement an vier Gesamtschulen in der Region:
• IGS Ernst Bloch Ludwigshafen-Oggersheim
• IGS Edigheim
• IGS Mannheim-Herzogenried
• IGS Robert Schuman Frankenthal (Start: Frühjahr 2026)
„Gute Ausbildung ist der Schlüssel für die hochwertige Versorgung älterer Menschen und
beginnt weit vor dem ersten Arbeitstag. Deshalb sind wir sehr gespannt auf die
Zusammenarbeit mit der Strahlemann-Stiftung, deren Ansatz uns ab dem ersten Moment
überzeugt hat“, sagt Alexander Zimmer, DSK Vorstand. „Wir möchten Jugendlichen zeigen,
dass Altenpflege ein Beruf mit Sinn, Herz und Zukunft ist. Wer sich für Menschen interessiert,
kann bei uns wirklich etwas bewegen.“
Der DSK bringt seine Erfahrungen in der Ausbildung in der Pflegebranche ein. Die
Strahlemann-Stiftung und die beteiligten Schulen schaffen den pädagogischen Rahmen.
Geplant sind beispielsweise Workshops, Praktika und Bewerbungstrainings, die Jugendlichen
Einblicke in den Berufsalltag geben – unter anderem im DSK Seniorenzentrum Ludwigshafen.
Pflegedienstleiter Eric Rellé: „Uns geht es darum, Fähigkeiten zu entdecken und zu fördern
und jungen Menschen zu zeigen, dass sie gebraucht werden.“
Praxisnahe Berufsorientierung als Erfolgsrezept
Herzstück des Konzepts der Strahlemann-Stiftung ist die Talent Company. In modern
ausgestatteten Räumen an den Schulen können sich Jugendliche über Berufe informieren,
Workshops besuchen und Partnerunternehmen wie den DSK kennenlernen. Zudem treffen sie
Auszubildende und können ihnen Fragen stellen. An einer Berufspartnerwand in ihrer Schule,
der so genannten JobWall, finden sie aktuelle Ausbildungsangebote.
Begleitet werden sie von engagierten Lehrkräften, die das Konzept in den Schulalltag
einbinden und gemeinsam mit den Unternehmen Aktionen und Projekte gestalten. So wird
Berufsorientierung zu einem lebendigen Teil des Unterrichts.
„Mit der Talent Company schaffen wir einen dauerhaften Ankerpunkt für Berufsorientierung in
der Region“, sagt Netsanet Berhane von der Strahlemann-Stiftung. „Junge Menschen
brauchen verlässliche Räume, in denen sie ihre Stärken entdecken und echte Perspektiven
entwickeln. Wir bringen Schule, Wirtschaft und Jugendliche an einem Ort zusammen und
ermöglichen Begegnungen, die sonst nicht zustande kämen.“ Allein ließe sich diese Vision
jedoch nicht umsetzen, stellt die Projektmanagerin klar. Dafür brauche es starke lokale
Partner. „In der Region Ludwigshafen dürfen wir uns glücklich schätzen, auf ein etabliertes
Netzwerk engagierter Unternehmen zählen zu können, zu dem nun auch der DSK zählt. Unser
360-Grad-Angebot eröffnet Jugendlichen Orientierung, Motivation und echte
Zukunftschancen.“ Die Talent Company sei für viele Jugendliche ein entscheidender Schritt,
um ihren Weg in Ausbildung und Beruf selbstbewusst und gut informiert zu gehen, so Berhane.
Jugendlichen Mut machen, den Schritt in die Pflege zu gehen
„Viele Jugendliche wissen gar nicht, wie vielfältig und erfüllend Pflege sein kann“, ergänzt
Pflegedienstleiter Eric Rellé. „In unserer Einrichtung erleben wir jeden Tag, wie viel Freude
und Menschlichkeit dieser Beruf schenkt. In der Talent Company möchten wir Schülerinnen
und Schüler genau das näherbringen und sie neugierig machen – auf die Menschen, auf
Teamarbeit, auf Verantwortung. Und ihnen Mut machen, den Schritt in die Pflege zu gehen.“
Foto: Gemeinsam engagiert für die Ausbildung in der Region: Netsanet Berhane (Strahlemann-Stiftung), Sarah
Holder (IGSLO), Eric Rellé (DSK), Sabine Geeck (IGSLO), Alexander Zimmer (DSK) und Dymal Kernaja
(IGSLO). (von links)
Quelle: DSK Regionalverband Worms
Quelle: Deutsche Seniorenförderung und Krankenhilfe Regionalverband Worms e.V.
Zuletzt aktualisiert am 4. Dezember 2025, 21:11