Worms – 2. Gaming Night in der Hochschulbibliothek



Worms/Metropolregion Rhein-Neckar – Ein Abend voller Spielspaß, Gemeinschaft und neuer Erfahrungen

Bibliothek wird zur Gaming-Arena

Unter dem Motto „Game on statt Lehrbuch“ verwandelte sich die Bibliothek der Hochschule Worms im November 2025 erneut in eine lebendige Eventfläche. Zwischen 17 und 22 Uhr standen im Lesesaal sowie in angrenzenden Gruppenräumen nicht Lernen und Recherchieren, sondern Spielen, Staunen und Begegnen im Mittelpunkt – bei der zweiten offiziellen Gaming Night, organisiert von der Bibliothek in Kooperation mit der Fachschaft Informatik.

Großer Andrang: Rund 80 Teilnehmende aus allen Fachbereichen

Etwa 80 Studierende, darunter viele internationale Gäste, sowie einige Professorinnen und Professoren nahmen an dem Event teil. Wo sonst Stille herrscht, klapperten Controller, wurde gelacht, angefeuert und mitgefiebert. Ob Mario Kart World, Minecraft, Just Dance oder FIFA – Geschick, Teamgeist und Spaß standen im Vordergrund.

Wer es ruhiger mochte, fand bei einer großen Auswahl an Brett- und Kartenspielen die passende Alternative – von schnellen Runden bis hin zu strategischen Spieleabenden. Snacks, Getränke und Musik sorgten zudem für eine rundum angenehme Atmosphäre.

Mario-Kart-Turnier als Highlight des Abends

Besonderer Publikumsmagnet war das groß angekündigte Mario-Kart-Turnier, das live auf einer Leinwand übertragen und an zwei Stationen parallel gespielt wurde. Während die Fachschaft Informatik das Turnier professionell betreute, übernahm die Bibliothek die feierliche Preisverleihung.

Die Siegerinnen und Sieger konnten sich über Mensagutscheine freuen – und als Hauptpreis über einen originalen Hochschul-Hoodie.

Mehr als nur Spielen: Gemeinschaft im Mittelpunkt

Ob beim Turnierfieber oder im lockeren Gespräch zwischen den Konsolen – der Abend zeigte deutlich, wie viel Potenzial in gemeinsamen Aktivitäten steckt. Die Gaming Night bot eine gute Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen und gemeinsam zu lachen und neue Erinnerungen zu schaffen.

Mit dieser Veranstaltung unterstreicht die Hochschulbibliothek, dass sie mehr als ein Lernort ist. Sie versteht sich als offener, moderner und lebendiger Raum, in dem Gemeinschaft, Kreativität und Neugier genauso ihren Platz haben wie Bücher und digitale Informationsquellen.

Starke Unterstützung durch städtische und studentische Partner

Ermöglicht wurde die Gaming Night durch die Unterstützung der Stadtbibliothek Worms, der Stadtbibliothek Ludwigshafen sowie der Fachschaft Informatik, die Technik, Brettspiele und wertvolles Know-how beisteuerten.

Für Rückfragen und weitere Informationen steht die Hochschulbibliothek jederzeit gerne zur Verfügung.

Bildunterschrift: Teamgeist und Reaktionsvermögen gefragt – Studierende im Turnierfieber! Fotografin / Leonie Habrom

Quelle: HS Worms

Zuletzt aktualisiert am 4. Dezember 2025, 21:14