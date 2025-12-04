Weinheim – Passgenaue Vermittlung – AWO Rhein-Neckar bringt Eltern und Tagespflegepersonen zusammen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In Kooperation mit dem Jugendamt Rhein-Neckar hat die Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Rhein-Neckar e.V. die neue Stelle der „passgenauen Vermittlung“ übernommen. Künftig werden Eltern bei der Suche nach der passenden Kinderbetreuung von der AWO Rhein-Neckar unterstützt. Die Stelleninhaberin Claudia Erbach hilft Familien dabei, die für sie passende Kinderbetreuung zu finden. Das Angebot richtet sich insbesondere an Familien, die einen Betreuungsplatz in der Kindertagespflege suchen. In einem persönlichen Gespräch wird gemeinsam mit den Eltern ermittelt, worauf sie für die Betreuung ihres Kindes besonders viel Wert legen. Ist es die räumliche Nähe? Die Pädagogik, die Betreuungszeiten oder etwas anders? Zusammen wird dann geschaut, welche Tagespflegeperson am besten zur Familie passt. Die Eltern erhalten im Anschluss die Kontaktdaten der Tagespflegeperson. Die weitere Kontaktaufnahme erfolgt über die Familien selbst. Gemeinsam mit der Tagespflegeperson entscheiden beide Parteien über eine Passung.

Claudia Erbach ist künftig auch fachlich beratend tätig, sowohl für Eltern als auch für die Tagespflegepersonen. Bei Fragen und Herausforderungen im Betreuungsalltag können sich Eltern und Tagespflegepersonen vertrauensvoll an sie wenden. Ein weiterer Schwerpunkt wird auf der Vernetzung der Tagespflegepersonen untereinander liegen. Dies kann viele Synergieeffekte ergeben. Insgesamt wird die neugeschaffene Stelle in den Kommunen Laudenbach, Hemsbach, Weinheim, Heddesheim, Hirschberg, Ladenburg, Ilvesheim, Edingen-Neckarhausen, Dossenheim, Wilhelmsfeld und Schriesheim das wertvolle Betreuungsangebot der Kindertagespflege ergänzen und Eltern sowie Tagespflegepersonen unterstützen.

Kontakt über Claudia Erbach, Tel.: 0176-11646436, Mail: koordination.kindertagespflege@awo-rhein-neckar.de

Die telefonischen Sprechzeiten sind Montag, 08:00 – 11:00 Uhr, Dienstag, 15:00 – 17:00 Uhr und nach Vereinbarung.

Quelle

AWO

Zuletzt aktualisiert am 4. Dezember 2025, 15:37