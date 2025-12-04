Sinsheim – Den Wahlkreisabgeordneten und seine Arbeit in Stuttgart kennenlernen Einladung an Bürger aus dem Landtagswahlkreis Sinsheim



Sinsheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Wer derzeit aufmerksam durch den Wahlkreis Sinsheim fährt,

hat es womöglich schon gesehen: auf bunten Plakaten ist der Eberbacher

Landtagsabgeordnete Jan-Peter Röderer zu sehen und lädt ein, ihn nach Stuttgart zu

begleiten.

Ein abwechslungsreiches Programm im und um den Landtag sowie ein gemeinsamer

Gang über den bekannten Weihnachtsmarkt stehen auf dem Programm. „Die

Fahrten sind oft schon fast ausgebucht bevor ich dazu komme, Werbung dafür zu

machen. Daher habe ich diesmal einen großen Bus gemietet und gleich einen

weiteren Termin fürs kommende Jahr gebucht, so dass denjenigen, die keinen Platz

bekommen, ein Ausweichtermin angeboten werden kann“, lädt Röderer ein, von dem

Angebot Gebrauch zu machen. „Die Fahrten sind mir nämlich ein Herzensanliegen,

da sie meinem Motto `Politik auf Augenhöhe – miteinander sprechen statt

übereinander` ideal entsprechen.“ so Röderer weiter.

Die Gelegenheit, mal einen ganzen Tag lang Einblicke in die parlamentarische Arbeit

zu gewinnen, ist erfahrungsgemäß für die Teilnehmer ein Erlebnis, an das sie später

gerne zurückdenken. Und für Röderer ist es „ganz wichtig für meine

parlamentarische Arbeit. Zu wissen, was die Menschen bewegt und wie sie all das

sehen, womit wir uns im Landtag beschäftigen, ist eine Rückkopplung, auf die ich

nicht verzichten möchte. Und die Tagesfahrten sind einfach nochmal etwas ganz

anderes, als wenn man sich im Rahmen einer 90-Minuten-Veranstaltung zu einem

bestimmten Thema austauscht“.

Natürlich ist Röderer in seinen beiden Büros in Sinsheim und Eberbach das ganze

Jahr über ansprechbar. Dort kann man sich im Übrigen ebenso anmelden wie über

den QR-Code auf den oben genannten Plakaten, die auch in den Sozialen Medien

leicht zu finden sind. Oder unter: post@jp-roederer.de sowie telefonisch: 06271 846

9592

Quelle: Wahlkreisbüro

Zuletzt aktualisiert am 4. Dezember 2025, 20:59