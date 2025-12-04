Schwetzingen – Über 200 Meter Gleise im Miniaturformat: Ausstellung „Faszination Modelleisenbahn“ im südlichen Zirkelbau



Schwetzingen/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Ausstellung „Faszination Modelleisenbahn“ verwandelt den südlichen

Zirkelbau von Schloss Schwetzingen von Freitag, 19. Dezember 2025, bis Dienstag, 6. Januar 2026, in eine detailreiche Miniaturwelt.

Die umfangreiche Anlage ist über 50 Meter lang und rund fünf Meter breit, über 200 Meter Gleise sind

darin verbaut – und ist damit eine der größten transportablen Modellbahnanlagen

in Deutschland. Der Besuch der Ausstellung ist im regulären Eintritt für den

Schlossgarten inbegriffen und lohnt sich besonders als Ausflugsziel zwischen

den Jahren.

Modelleisenbahn-Ausstellung im Schloss

Der südliche Zirkelbau von Schloss Schwetzingen wird ab Freitag, 19. Dezember, bis

Dienstag, 6. Januar, zum Anlaufpunkt und Ausflugstipp für Eisenbahnfans. Die

Modulbaufreunde Ladenburg e. V. präsentieren dort die Ausstellung „Faszination

Modelleisenbahn“. Im Maßstab 1:87 können die Gäste in die Welt der Züge eintauchen

und sich dabei von einer der größten transportablen Modellbahnanlagen Deutschlands

begeistern lassen. Die Miniatur-Anlage ist über 50 Meter lang und rund fünf Meter breit –

über 200 Meter Gleise sind verbaut. Dampfloks, ICEs und weitere Züge fahren durch die

Landschaften, die voller Details stecken: Bauern, die auf ihren Feldern arbeiten,

Bauarbeiter und Demonstrationen sind zu sehen – aber auch so manche Szene, die

zum Schmunzeln anregt. Ein großer Wert wird auf Originaltreue gelegt:

Streckenführung, Signale und das Fahrverhalten der Züge sind so realistisch wie

möglich. Zu den Höhepunkten der Ausstellung zählen ein großer mehrspuriger Bahnhof,

ein Logistikzentrum mit selbstfahrenden Lastwagen, ein geschäftiges Containerterminal

und eine Nachbildung der Bundesgartenschau 2023 in Mannheim inklusive der

spektakulären Gondelanlage.

Ausflugstipp zwischen den Jahren

„Faszination Modelleisenbahn“ ist ein Ausflugstipp für Groß und Klein in der Zeit

zwischen den Jahren. Der Besuch der Sonderausstellung ist im regulären Eintrittspreis

für den Schlossgarten enthalten. Ein Blick in die Ausstellung lässt sich also mit einem

winterlichen Spaziergang durch das weitläufige Gartenparadies von Kurfürst Carl

Theodor verbinden. Die Schau ist von Freitag, 19. Dezember, bis Dienstag, 6. Januar, in

der Regel von 12.00 bis 17.00 Uhr zu sehen. Am 22., 23., 25. und 31. Dezember sowie

am 5. Januar ist sie geschlossen. Eine Ausnahme besteht für Heiligabend – am

Mittwoch, 24. Dezember, ist die Ausstellung von 10.00 bis 13.00 Uhr zugänglich. Der

letzte Einlass ist jeweils eine Stunde vor Schließung.

Bald 40 Jahre Begeisterung

Über mehrere Tage bauen die Modulbaufreunde Ladenburg e. V. die Ausstellung im

südlichen Zirkelbau auf. Die rund 50 Mitglieder besitzen eine der größten, transportablen

Modelleisenbahnanlagen Deutschlands. Für jede Ausstellung wird sie aus den bis zu

168 Modulen individuell zusammengestellt. 2029 feiert der Verein sein 40-jähriges

Jubiläum. Damals fanden sich Eisenbahnbegeisterte in einem Keller in Ladenburg

zusammen – ihr Vereinsheim befindet sich seit dem Sommer 2025 in Brühl.

Zuletzt aktualisiert am 4. Dezember 2025, 21:17