Sandhausen – Weihnachtsduft liegt in der Luft rund um den Lège-Cap-Ferret-Platz

Sandhausen/Metropolregion Rhein-Neckar – 36. Sandhäuser Weihnachtsmarkt am 6. und 7. Dezember 2025
Am Samstag und Sonntag, 6. und 7. Dezember, verwandelt sich der Lège-Cap-Ferret-Platz in der Hopfengemeinde in eine stimmungsvolle Weihnachtskulisse.
Bereits zum 36. Mal lädt die Gemeinde Sandhausen zum Weihnachtsmarkt ein, der
Besucherinnen und Besucher aus der gesamten Region anzieht. Auch in diesem Jahr
erwartet die Gäste ein vielfältiges Programm mit Musik, Kulinarik und einzigartiger
Handwerkskunst.
Mehr als 40 liebevoll gestaltete Hütten und Pavillons bieten eine breite Auswahl an
Angeboten für alle Sinne. Der Weihnachtsmarkt wird am Samstag um 15 Uhr offiziell
eröffnet. Für den musikalischen Auftakt sorgen die Schülerinnen und Schüler der
Theodor-Heuss-Grundschule, begleitet vom Akkordeonspieler Rudi Sailer. Ein Beitrag,
der erfahrungsgemäß für ausgelassene Stimmung sorgt. Zudem haben sich zwei
Überraschungsgäste angekündigt. Der Sandhäuser Nikolaus beeindruckt wieder mit
seiner Harley und reichlich Süßem für die kleinen Gäste und wird in diesem Jahr durch
einen Bischof begleitet.
Kulinarisch bleiben auch keine Wünsche offen. Bei Langosch, Arancine und Borschtsch
lassen Spezialitäten aus Ungarn, Italien und der Ukraine grüßen. Mit Buchteln geht die
Verwandtschaft der Dampfnudeln geschmeidig durch den Magen, während andernorts
mit Chili con Carne, Spiralkartoffeln oder Käsespätzle mit Röstzwiebeln überzeugt wird.
Der Weihnachtsburger, Glühweinlikör oder Nikolaustee werden ihre Liebhaber ebenso
finden wie Flammkuchen, Waffeln oder Crêpes. Besondere Liköre, Gelee und Chutney
treffen den guten Geschmack. Und hier sei nur ein Teil des köstlichen Angebotes
genannt, welches der Weihnachtsmarkt bereithält.
Auch in diesem Jahr beeindrucken zahlreiche kunsthandwerkliche Stände die Gäste der
Hopfengemeinde. Das Angebot reicht von gestrickten und gehäkelten Arbeiten über
Lampen und Kerzen bis hin zu Naturkosmetik. Zudem präsentieren die kleinen
Künstlerinnen und Künstler der örtlichen Schulen ihre liebevoll gestalteten Arbeiten.
Die örtlichen Chöre sowie Musik- und Gesangsvereine sorgen mit ihren weihnachtlichen
Darbietungen für eine festliche Stimmung. Das AWO-Café lädt zudem an beiden Tagen
zu Kaffee und Kuchen ein. Wer möchte, kann außerdem sein Glück bei der Tombola
versuchen.
Die Gemeinde Sandhausen lädt herzlich ein, die besinnliche und gemütliche Atmosphäre
des Weihnachtsmarktes zu genießen und gemeinsam eine unvergessliche
Vorweihnachtszeit zu erleben.
Programm:
Samstag, 6. Dezember, 15 bis 22 Uhr
15 Uhr Offizielle Eröffnung des Weihnachtsmarkts
Musikalische Umrahmung: Theodor-Heuss-Grundschule
und Akkordeon-Spieler Rudi Sailer
16.30 Uhr Musikverein Sandhausen
18 Uhr Frauenchor Belcanto
Sonntag, 7. Dezember, 13 bis 20 Uhr
13 Uhr Beginn des Weihnachtsmarkts
16 Uhr Gesangverein Liederkranz
17 Uhr Evangelischen Posaunenchor
18 Uhr SoundHouse-Chor
