Sandhausen – Weihnachtsduft liegt in der Luft rund um den Lège-Cap-Ferret-Platz



Sandhausen/Metropolregion Rhein-Neckar – 36. Sandhäuser Weihnachtsmarkt am 6. und 7. Dezember 2025

Am Samstag und Sonntag, 6. und 7. Dezember, verwandelt sich der Lège-Cap-Ferret-Platz in der Hopfengemeinde in eine stimmungsvolle Weihnachtskulisse.

Bereits zum 36. Mal lädt die Gemeinde Sandhausen zum Weihnachtsmarkt ein, der

Besucherinnen und Besucher aus der gesamten Region anzieht. Auch in diesem Jahr

erwartet die Gäste ein vielfältiges Programm mit Musik, Kulinarik und einzigartiger

Handwerkskunst.

Mehr als 40 liebevoll gestaltete Hütten und Pavillons bieten eine breite Auswahl an

Angeboten für alle Sinne. Der Weihnachtsmarkt wird am Samstag um 15 Uhr offiziell

eröffnet. Für den musikalischen Auftakt sorgen die Schülerinnen und Schüler der

Theodor-Heuss-Grundschule, begleitet vom Akkordeonspieler Rudi Sailer. Ein Beitrag,

der erfahrungsgemäß für ausgelassene Stimmung sorgt. Zudem haben sich zwei

Überraschungsgäste angekündigt. Der Sandhäuser Nikolaus beeindruckt wieder mit

seiner Harley und reichlich Süßem für die kleinen Gäste und wird in diesem Jahr durch

einen Bischof begleitet.

Kulinarisch bleiben auch keine Wünsche offen. Bei Langosch, Arancine und Borschtsch

lassen Spezialitäten aus Ungarn, Italien und der Ukraine grüßen. Mit Buchteln geht die

Verwandtschaft der Dampfnudeln geschmeidig durch den Magen, während andernorts

mit Chili con Carne, Spiralkartoffeln oder Käsespätzle mit Röstzwiebeln überzeugt wird.

Der Weihnachtsburger, Glühweinlikör oder Nikolaustee werden ihre Liebhaber ebenso

finden wie Flammkuchen, Waffeln oder Crêpes. Besondere Liköre, Gelee und Chutney

treffen den guten Geschmack. Und hier sei nur ein Teil des köstlichen Angebotes

genannt, welches der Weihnachtsmarkt bereithält.

Auch in diesem Jahr beeindrucken zahlreiche kunsthandwerkliche Stände die Gäste der

Hopfengemeinde. Das Angebot reicht von gestrickten und gehäkelten Arbeiten über

Lampen und Kerzen bis hin zu Naturkosmetik. Zudem präsentieren die kleinen

Künstlerinnen und Künstler der örtlichen Schulen ihre liebevoll gestalteten Arbeiten.

Die örtlichen Chöre sowie Musik- und Gesangsvereine sorgen mit ihren weihnachtlichen

Darbietungen für eine festliche Stimmung. Das AWO-Café lädt zudem an beiden Tagen

zu Kaffee und Kuchen ein. Wer möchte, kann außerdem sein Glück bei der Tombola

versuchen.

Die Gemeinde Sandhausen lädt herzlich ein, die besinnliche und gemütliche Atmosphäre

des Weihnachtsmarktes zu genießen und gemeinsam eine unvergessliche

Vorweihnachtszeit zu erleben.

Programm:

Samstag, 6. Dezember, 15 bis 22 Uhr

15 Uhr Offizielle Eröffnung des Weihnachtsmarkts

Musikalische Umrahmung: Theodor-Heuss-Grundschule

und Akkordeon-Spieler Rudi Sailer

16.30 Uhr Musikverein Sandhausen

18 Uhr Frauenchor Belcanto

Sonntag, 7. Dezember, 13 bis 20 Uhr

13 Uhr Beginn des Weihnachtsmarkts

16 Uhr Gesangverein Liederkranz

17 Uhr Evangelischen Posaunenchor

18 Uhr SoundHouse-Chor

Zuletzt aktualisiert am 4. Dezember 2025, 21:06