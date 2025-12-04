Sandhausen – “alles rausholen, was noch im Tank ist!“ – Vorbericht zum Spiel beim KSV Hessen Kassel

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Das letzte Pflichtspiel des Jahres steht an: Der SV Sandhausen trifft am Nikolaustag, den 6. Dezember, beim KSV Hessen Kassel an, los geht es um 14 Uhr. Im Interview vorm Spiel spricht Coach Olaf Janßen über den kommenden Gegner, den Fokus und das Personal. Olaf Janssen über… … den kommenden Gegner: „In Mainz war Kassel für mich zumindest mal 60 Minuten die klar bessere Mannschaft und hätte gewinnen müssen. Ich glaube, wenn man die ganzen Umstände zusammenrechnet, wird es wieder das schwerste Spiel des Jahres. Wir treffen auf eine Mannschaft, die in den letzten Wochen extrem gut unterwegs ist. Sie werden uns maximal quälen und wir müssen irgendwie alles rausholen, was noch an Energie im Tank ist.“ … den eigenen Fokus: „Es geht darum, diese Haltung zu haben: Der nächste Moment ist der wichtigste im Spiel. Und da bin ich mir sicher, dass wir wirklich alles, was

wir an Energie haben, in dem Spiel noch mal auf dem Platz lassen. Mein Augenmerk in der Woche ist bis zum Anpfiff, meine Mannschaft mental voll auf dieses Spiel einzustellen, dass da jeder wirklich ab der ersten Sekunde, bis der Schiri abpfeift, brennt.“

… die Zielsetzung im letzten Spiel: „Es geht einfach darum, sich für unseren Aufwand zu belohnen und den Abstand auf die ganz vorderen Ränge möglichst klein zu halten. … das Personal: „Uns werden mit Louis Kolbe und Teoman Akmestanli zwei Schlüsselspieler fehlen. Kombiniert mit den Langzeitverletzten wird das

schwierig. Es ist möglich, dass Jungs auf ungewohnten Positionen auflaufen.“

Zuletzt aktualisiert am 4. Dezember 2025, 14:44