Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Im Rhein-Pfalz-Kreis gibt es einen neuen Verdachtsfall auf die hochpathogene Vogelgrippe (H5N1) in einem Geflügelbetrieb. Nachdem in den vergangenen Wochen bereits mehrere Wildvögel im Zuständigkeitsbereich der Veterinärbehörde positiv auf aviäre Influenza getestet wurden, hat nun auch ein landwirtschaftlicher Betrieb aus dem mittleren Kreisgebiet auffällige Tierverluste gemeldet.

Mehrere erkrankte und verendete Gänse und Enten wurden zur Untersuchung an das Landesuntersuchungsamt geschickt. Die Analyse bestätigte eine Infektion mit dem gefährlichen Virus H5N1. Weitere Proben wurden zusätzlich an das Friedrich-Loeffler-Institut zur finalen Abklärung übermittelt. Wichtig: Bis die Ergebnisse des Friedrich-Loeffler-Instituts vorliegen, gilt der Betrieb offiziell weiterhin als Verdachtsfall.

Um eine rasche Ausbreitung der Geflügelpest zu verhindern, musste der komplette Bestand des Hofes – rund 100 Gänse und Enten – am heutigen Donnerstag vorsorglich gekeult werden.

Aufstallpflicht im gesamten Rhein-Pfalz-Kreis weiterhin gültig

Der Rhein-Pfalz-Kreis betont erneut, dass aufgrund der aktuellen Seuchenlage eine verbindliche Aufstallpflicht für sämtliches Geflügel besteht. Diese Maßnahme wurde zuletzt bis 16. Dezember verlängert und gilt im gesamten Zuständigkeitsbereich der Kreisveterinärbehörde – also im Rhein-Pfalz-Kreis sowie in den Städten Ludwigshafen, Speyer und Frankenthal.

Geflügel darf aktuell nur unter folgenden Bedingungen gehalten werden:

Geschlossener Stall oder Gesicherter Auslauf, der nach oben vollständig überdacht und gegen Einträge geschützt ist (z. B. durch eine dichte Folie oder ein Vlies).

Die Seitenbereiche müssen so gesichert sein, dass kein Kontakt zu Wildvögeln möglich ist, etwa durch ein engmaschiges Netz.

Weitere Informationen zur Vogelgrippe

Aktuelle Hinweise, rechtliche Vorgaben und die bisherigen Allgemeinverfügungen zur Geflügelpest stehen auf der offiziellen Infoseite des Kreises zur Verfügung:

www.rhein-pfalz-kreis.de/vogelgrippe

Zuletzt aktualisiert am 4. Dezember 2025, 14:28