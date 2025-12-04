Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis. Wie bereits berichtet, war die Polizei am Mittwoch mit mehreren Streifen sowie einem Polizeihubschrauber auf der Suche nach einer vermissten Person. Am späten Nachmittag konnte die Fahndung glücklicherweise beendet werden: Gegen 16:40 Uhr wurde die gesuchte Person von einem Angehörigen im Bereich Neulußheim wohlbehalten aufgefunden.

Damit konnten die umfangreichen Suchmaßnahmen eingestellt werden. Weitere polizeiliche Maßnahmen waren nicht mehr erforderlich.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 4. Dezember 2025, 09:32