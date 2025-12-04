Oftersheim – Drei Fahrzeuge nach Unfall beschädigt

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metroolregion Rhein-Neckar. Heute Morgen ereignete sich auf der B291 / L 544 ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt und drei Fahrzeuge beschädigt wurden. Gegen 07:10 Uhr befuhr eine 43-jährige Ford-Fahrerin die B291 von Walldorf kommend in Fahrtrichtung Schwetzingen. Auf Höhe der Einmündung nach Oftersheim/ Hardtwaldsiedlung beabsichtigte die 43-Jährige, nach links abzubiegen. Dabei übersah sie einen 24-Jährigen, der mit seinem Seat aus Richtung Schwetzingen kommend in Fahrtrichtung Walldorf unterwegs war. Beide Fahrzeuge kollidierten in der Folge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford gegen einen Citroen geschleudert. Durch die Kollision wurden die 43-Jährige sowie der 24-Jährige leicht verletzt und nach der ersten medizinischen Versorgung vor Ort in eine Klinik gebracht. Der 79-jährige Fahrer des Citroen blieb unverletzt. Der Ford sowie der Seat waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme musste die B291 in Richtung Walldorf gesperrt werden. Die Fahrbahn musste aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe durch eine Fachfirma gereinigt werden.

Zuletzt aktualisiert am 4. Dezember 2025, 13:38