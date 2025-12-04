Mutterstadt – „HENRY’s Auktionshaus präsentiert exklusive Luxusuhren-Auktion mit über 600 Zeitmessern“ – von Rolex bis Patek Philippe

Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Rechtzeitig vor Weihnachten veranstaltet HENRY’s Auktionshaus in Mutterstadt am 12. und 13. Dezember ein großes Auktionsevent rund um exklusive Zeitmesser. Uhrenbegeisterte kommen hier auf Ihre Kosten.

Zum Aufruf kommen an den beiden Tagen über 600 moderne, klassische und sammelwürdige Zeitmesser nahezu aller berühmter Manufakturen, viele aus privaten Sammlungen. Am 12. Dezember startet die Auktion um 13 Uhr, am 13. Dezember um 11 Uhr.

Rolexenthusiasten werden bei einer äußerst seltenen Double-Red Sea-Dweller „Thin-Case“ aus der ersten Serie, Referenz 1665 mit Mark II light Tropical/Chocolate dial, in Edelstahl aus dem Jahre 1967 fündig. Des Weiteren ist die berühmte Manufaktur mit vielen weiteren Besonderheiten vertreten darunter z.B. ein Daytona Cosmograh, Referenz 16520, 1991, einer GMT-Master, Referenz 16750, aus 1985, beide in Edelstahl gefertigt sowie einer selten gut erhaltenen Day-Date, Referenz 18248, in 18 kt Gelbgold aus 1995.

Auch das Traditionshaus Patek Philippe ist mit einer großen Auswahl vertreten, darunter eine Ellipse, in 18 kt Gelbgold, Referenz 3848/1, sowie das Pendant für Damen mit der Referenz 4461.

Eine äußerst seltene Herrenarmbanduhr Audmars Piguet Royal Oak „Foundation Time for Trees“, Referenz 15100ST.00.0789ST.01 sowie eine limitierte Armbanduhr Millenary Maserati in 18 kt Rotgold, Referenz 261500R.00.D003CU.01, beide auf 450 Stück limitiert, lassen Sammlerherzen höherschlagen.

Freunde von Retrozeitmessern aus dem Hause Omega finden unter anderem einen seltenen Rallyechronographen Seamaster „Bullhead“, Referenz 146.011-69, um 1969, in Edelstahl.

Als Weihnachtsgeschenk an die Herzensdame eignen sich folgende besonderen Zeitmesser: eine Patek Philippe Serie Twenty-4 in 18k Weißgold, Referenz 4910/20G-011 mit originalem Brillantbesatz, eine Calatrava in 18 kt Gelbgold, Referenz 4819, eine Nautilus ebenfalls in 18 kt Gelbgold, Referenz 4700/51 aus dem gleichen Hause, eine Cartier Tank Francaise in 18 kt Weißgold mit Brillantbesatz, Referenz 2403, um nur einige zu nennen.

Taschenuhrensammler sollten ihr Augenmerk auf dieses Schätzchen richten: A. Lange & Söhne 1A Louis-XV Herrensavonette in 18 kt Rotgold.

Ein ganz besonderes Highlight ist eine imposante und seltene Präzisionspendeluhr Columna Temporis „Zeitsäule“ No. 6 von Erwin Sattler aus München.

Dies ist nur ein kleiner Querschnitt der angebotenen Sammleruhren. Das Gesamtangebot mit ausführlichen Artikelbeschreibungen und Detailaufnahmen dieses imposanten Auktionsevents finden Sie unter www.henrys.de .

