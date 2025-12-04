Mannheim – Ein Jahr Wärmewende Akademie: Erfolgreiche Qualifizierungsplattform für Mannheims Handwerksbetriebe



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – • Bereits mehr als 90 Handwerksbetriebe geschult

• Bürgerinnen und Bürger profitieren von qualifizierten Betrieben

• Zum Jubiläum startet neue Vertiefungsschulung „Heizung richtig dimensionieren – Hydraulischer Abgleich & raumweise Heizlastberechnung“

• Vorbild für andere Städte und Kommunen

Ein Jahr nach der Eröffnung der Wärmewende Akademie zieht das Partnernetzwerk bestehend aus der Stadt Mannheim, der MVV Energie AG, der Klimaschutzagentur Mannheim, der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar, der Handwerkskammer Rhein-Neckar-Odenwald sowie der lokalen Innungen des Sanitär-Heizung-Klima-, Elektro, Stuckateur- und Schornsteinfegerhandwerks eine positive Bilanz: Mehr als 90 Betriebe haben bereits an den Schulungen der Wärmewende Akademie teilgenommen und gestalten aktiv die klimafreundliche Wärmeversorgung in Mannheim mit.

Die im November 2024 eröffnete Wärmewende Akademie hat sich als zentrales Schulungs- und Vernetzungszentrum für die Transformation der Wärmeversorgung in Mannheim etabliert. Sie qualifiziert Handwerksbetriebe gewerkeübergreifend und macht sie fit für die praktische Umsetzung klimafreundlicher Heizlösungen – zum Beispiel mit Schulungen über gesetzliche Rahmenbedingungen beim Heizungstausch, die Kommunale Wärmeplanung der Stadt Mannheim sowie Förderungs- und Finanzierungsmöglichkeiten bei Fernwärme und Wärmepumpen. „Mit der Wärmewende Akademie schaffen wir nicht nur Wissen, sondern auch Partnerschaften für einen starken Wirtschaftsstandort Mannheim“, sagt Christian Specht, Oberbürgermeister der Stadt Mannheim. „Gemeinsam sorgen wir dafür, dass die Menschen in Mannheim zuverlässig, preiswert und klimafreundlich heizen können. Das ist ein wichtiger Baustein für die Klimaschutzziele der Stadt Mannheim.“

Gewerkeübergreifende Vernetzung schafft Mehrwert für Handwerk und Bürger

Die geschulten Betriebe können sich als Partner der Wärmewende Akademie ausweisen und in die digitale Fachpartnersuche aufnehmen lassen, die unter www.klima-ma.de/waermewende bereitsteht. „Die Wärmewende Akademie bietet Handwerksbetrieben eine zusätzliche Möglichkeit, sich mit Aufgaben im Zuge der Klimawende auseinanderzusetzen und verschiedene Wege der Umsetzung zu betrachten“, sagt Klaus Hofmann, Präsident der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. „Viele Gewerke des Handwerks tragen zur Transformation bei. Die Wärmewende Akademie bündelt bereichsübergreifendes Lernen, fördert Kompetenzen und stärkt das Netzwerk zwischen den Beteiligten.“ Manfred Schnabel, Präsident der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar, ergänzt: „Die Wärmewende Akademie ist ein wichtiger Baustein zur Dekarbonisierung und einer klimafreundlichen Wärmeversorgung von Stadt und Region. Sie ist eine Erfolgsgeschichte, die zeigt, was möglich ist, wenn alle an einem Strang ziehen.“

Indem sie durch die digitale Fachpartnersuche auf qualifizierte Betriebe aus der Region zugreifen können, profitieren auch die Bürgerinnen und Bürger von der Wärmewende Akademie. Das fördert Vertrauen und Orientierung auf dem Weg der Wärmetransformation. „Wir haben in nur einem Jahr über 90 Handwerksbetriebe qualifiziert – das ist beeindruckend“, freut sich Ralf Klöpfer, MVV-Vertriebsvorstand. „Die Mannheimer Bürgerinnen und Bürger bekommen kompetente Beratung sowie verlässliche Partner und können dadurch ihre individuelle Wärmewende wirtschaftlicher gestalten. Die Akademie zeigt: Die Wärmewende ist machbar, und Mannheim geht mit bestem Beispiel voran.“

Neue Vertiefungsschulung zur richtigen Dimensionierung von Heizungen

Rechtzeitig zum Jubiläum bietet die Wärmewende Akademie ab sofort eine weitere Vertiefungsschulung an: „Heizung richtig dimensionieren – Hydraulischer Abgleich und raumweise Heizlastberechnung“. Sie richtet sich an Fachkräfte aus den verschiedenen Handwerken, verknüpft Theorie mit praktischer Anwendung und ergänzt die bestehenden Schulungen „Fit für die Wärmewende“ sowie „Wärmepumpe im Bestand gemeinsam umsetzen: Gebäudehülle und bestehende Elektroinstallation – zentrale Aspekte für alle Gewerke“.

Vorbildfunktion für andere Städte

Auch über die Stadtgrenzen hinaus ist die Wärmewende Akademie als bundesweit beispielgebende Einrichtung anerkannt und dient anderen Städten als Vorbild für die erfolgreiche Koordination der künftigen Wärmeversorgung. Die Schirmherren der Wärmewende Akademie sind bereits mit mehreren Städten in Deutschland im Austausch, um Konzept und Erfahrungen des Partner-Netzwerks zu teilen. Die Wärmewende Akademie zeigt, wie durch gemeinsames Engagement nachhaltige Strukturen für die klimaneutrale Zukunft geschaffen werden können.

Quelle: Stadt Mannheim

