Mainz / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Workshop ERSTWAHLPROFIS für Rheinland-Pfalz am 16.-17. Januar 2026 in der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz in Mainz. Bitte um Anmeldung.

In ihrem Gerty-Spies-Forum (Kaiserstraße 22 in Mainz) startet die Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz zusammen mit dem Beauftragten der Landesregierung für Migration und Integration am Freitag, 16. und Samstag, 17. Januar 2026 mit dem kostenlosen Workshop ERSTWAHLPROFIS für Rheinland-Pfalz.

Eingeladen sind alle, die erstmals wählen und neugierig sind, ob sie mehr machen können als nur ein Kreuz auf einem Zettel, oder die sich fragen, wie das mit der demokratischen Beteiligung überhaupt geht? Der Workshop startet Freitag nachmittags um 16 Uhr mit einer Kennenlernrunde, ersten Aufwärmthemen und endet um 19 Uhr. Am Samstag geht es um 09.30 Uhr mit einer kurzen Wissensrunde weiter. Dem folgt ein großes Wahllokal-Rollenspiel bis 16 Uhr, das den Teilnehmenden

Fähigkeiten als frischgebackene Wahlhelfer*innen vermittelt.

Eine verbindliche Anmeldung ist bis zum 18. Dezember 2025 unter anmeldung@lpb.rlp.de oder auf der LpB-Homepage www.lpb.rlp.de nötig. Die Teilnahme ist kostenlos. Für Verpflegung ist gesorgt!

ERSTWAHLPROFIS

ist eine Initiative von HAUS RISSEN, die seit 2017 Erstwählende zu Wahlhelfenden ausbildet. Erstwählende können junge Menschen, aber auch Menschen mit Migrationsgeschichte sein, die die deutsche Staatsbürgerschaft erlangt haben und zum ersten Mal wählen dürfen. Besonders letztere sind im demokratischen Prozess deutlich unterrepräsentiert und bekommen deshalb hier die Chance, sich kostenlos in einem eineinhalbtägigen Workshop zum Thema Wahlen zu informieren und am Ende selbst als Wahlhelfer*in aktiv zu werden.

Quelle: Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 4. Dezember 2025, 14:37