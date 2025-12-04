Ludwigshafen – Tödlicher Arbeitsunfall

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. Am Dienstagmorgen (02.12.2025), um 8.50 Uhr, ereignete sich auf dem Gelände des Fernmeldeturms in der Ernst-Boehe-Straße in Ludwigshafen ein tödlicher Arbeitsunfall. Ein 40-jähriger Baustellenmitarbeiter führte ersten Erkenntnissen zufolge Arbeiten an einer Transformatorenstation durch. Hierbei erlitt er vermutlich infolge eines Stromschlages tödliche Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen aufgenommen.
Quelle
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Zuletzt aktualisiert am 4. Dezember 2025, 14:05