Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red7ak) – Zur aktuellen Rentendebatte äußert sich Prof Dr. Armin Grau, Sprecher für Arbeit und Soziales der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen und Rentenexperte, wie folgt:

„Friedrich Merz ist ein Kanzler ohne sichere eigene Mehrheit. Das ist ein schlechtes Zeichen für die politische Lage im Land, insbesondere weil es sich beim Rentenpaket um ein zentrales Vorhaben der Koalition handelt. Gerade bei der Rente braucht es Zuverlässigkeit und Sicherheit. Merz und Spahn können ihre Fraktion nicht überzeugen und nicht

zusammenhalten. Jetzt springt ihnen die Linke zur Hilfe und macht sich zum Krückstock für ein schlechtes Rentengesetz. Wir fordern u. a. eine langfristige Stabilisierung des Rentenniveaus. Eine stabile Regierung braucht eine eigene Mehrheit und darf nicht auf Leihstimmen oder Enthaltungen anderer angewiesen sein.“

Quelle: Prof. Dr. Armin Grau, MdB

Sprecher für Arbeit und Soziales

Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen

Zuletzt aktualisiert am 4. Dezember 2025, 14:09