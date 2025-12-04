Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die BASF spendet zu Weihnachten 10.000 € an den Verein „brotZeit e.V.“ und unterstützt damit den weiteren Ausbau von Frühstücksangeboten an Ludwigshafener Grundschulen. Bereits 2023 hatte BASF an brotZeit e.V. gespendet, damals, um beim ersten Aufbau des Angebots in Ludwigshafen zu helfen. brotZeit e.V will gegen den Missstand vorgehen, dass jedes fünfte Kind in Deutschland ohne eine stärkende Mahlzeit aus dem Haus geht. Der Verein sorgt dafür, dass Kinder in teilnehmenden Grund- und Förderschulen täglich vor Unterrichtsbeginn mit einem ausgewogenen Frühstück versorgt werden. So gestärkt können die Kinder zufriedener und ausgeglichener in den Unterricht gehen und sich besser auf den Schulstoff konzentrieren. „Wir freuen uns, dass unsere initiale Spende 2023 vielen Kindern an Ludwigshafener Grundschulen ein reichhaltiges und regelmäßiges Frühstück ermöglichen konnte. Das Angebot von brotZeit soll nun auf weitere Schulen in Ludwigshafen ausgeweitet werden. Dabei möchten wir mit unserer diesjährigen

Weihnachtsspende gerne unterstützen, damit das Angebot noch mehr Schulen erreicht. Eine ausgewogene Ernährung ist die Basis für Bildungsgerechtigkeit, für die wir uns mit unserem gesellschaftlichen Engagement einsetzen“, sagt Dr. Helmut Winterling, President European Site and Verbund Management BASF SE. Seite 2 P234/25 „Wir sind sehr dankbar, dass uns BASF auch in diesem Jahr mit der Weihnachtsspende unterstützt. Lokales Engagement wie dieses ist unglaublich

wertvoll für uns, denn nur gemeinsam können wir etwas für die Grund- und Förderschüler vor Ort bewegen und ihnen zu mehr Chancengerechtigkeit verhelfen“, so Margarethe Schlemmer, Vorstand vom Verein brotZeit. Seit seiner Gründung im Jahr 2009 hat brotZeit deutschlandweit 20,5 Millionen Frühstücke ausgegeben und kooperiert mit mittlerweile über 490 Schulen in 22

Förderregionen. Herzstück des Projekts sind die insgesamt 3.100 ehrenamtlichen Seniorinnen und Senioren, die morgens den Kindern das Frühstücksbuffet zubereiten und ihnen darüber hinaus mit Herz, Rat und Tat zur Seite stehen. In

Ludwigshafen nehmen nun inzwischen zehn Schulen an dem Projekt von brotZeit e.V. teil, weitere Schulen sind in Planung.

Neben dieser Spende unterstützt BASF auch in diesem Jahr soziale Projekte der Stadt Ludwigshafen und des Rhein-Pfalz-Kreises mit einer Weihnachtsspende von insgesamt 30.000 €. Weitere 26.750 € kommen kirchlichen, karitativen und

gemeinnützigen Einrichtungen in Ludwigshafen zugute. Die Weihnachtsspende der BASF gibt es bereits seit 1948: Seither spendet das Unternehmen jährlich zur Weihnachtszeit für hilfsbedürftige Bürger der Stadt und der Region. Neben den Geldspenden des Unternehmens engagieren sich auch Mitarbeitende für soziale Projekte. In der Vorweihnachtszeit helfen sie etwa bei der Essensausgabe in der Suppenküche der Apostelkirche im Hemshof. Die Mahlzeiten dazu stellt die BASF Gastronomie bereit.

Quelle: BASF SE

Zuletzt aktualisiert am 4. Dezember 2025, 14:44