Limburgerhof – Vorsicht vor Betrügern – Aktuelle Warnmeldung

Limburgerhof/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Polizei Schifferstadt möchte Sie daraufhin hinweisen, dass es aktuell in Limburgerhof vermehrt zu Anrufen kommt, bei denen sich unbekannte Personen als Polizeibeamte ausgeben. Mit geschickter Gesprächsführung verunsichern und manipulieren sie ihre Opfer, dass sie teilweise hohe Geldbeträge und Wertgegenstände an die Täter überweisen oder sogar persönlich übergeben. Deshalb benötigen wir jetzt Ihre Mithilfe! Haben Sie gerade im Bereich Ort etwas Ungewöhnliches beobachtet? Kam Ihnen gerade etwas komisch vor? Haben Sie den Verdacht, dass in Ihrem Umfeld ein solcher Betrugsfall aktuell stattfinden könnte? Dann verständigen Sie bitte umgehend die Polizei!

Verhaltenstipps ihrer Polizei:

– Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten.

– Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte.

– Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Wenden sie sich an die Polizeiinspektion Schifferstadt und teilen sie verdächtige Wahrnehmungen per Notruf mit. Ihre Polizei ist für Sie da. Telefonnummer: 06235-495 0

Quelle

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 4. Dezember 2025, 11:38