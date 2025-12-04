Ladenburg / Metropolregion Rhein-Neckar(red7ak) – Die Stadt Ladenburg erinnert daran, dass noch bis zum 12. Dezember 2025 Vorschläge für die Ehrung im Rahmen des Neujahrsempfangs 2026 eingereicht werden können. Ausgezeichnet werden Bürgerinnen und Bürger, die sich in besonderer Weise für ältere Menschen engagieren und damit einen wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen Teilhabe sowie zum Miteinander der Generationen leisten.

Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, Personen vorzuschlagen, die sich durch ihr herausragendes Engagement hervorgetan haben. Vorschläge können schriftlich per E-Mail (nicole.hoffmann@ladenburg.de) oder per Post eingereicht werden. Anonyme Vorschläge oder Selbstvorschläge können nicht berücksichtigt werden.

Die postalische Anschrift lautet:

Stadt Ladenburg

Nicole Hoffmann

Hauptstraße 7

68526 Ladenburg

Die Stadt freut sich über zahlreiche Einsendungen, um das vielfältige ehrenamtliche Engagement in Ladenburg sichtbar zu machen und zu würdigen.

Hintergrund:

Beim Neujahrsempfang der Stadt Ladenburg werden seit 2018 Bürgerinnen und Bürger ausgezeichnet, die sich durch ein hohes bürgerschaftliches Engagement auszeichnen. Diese besondere Würdigung für das Ehrenamt möchte Bürgermeister Stefan Schmutz schrittweise für sämtliche Gesellschaftsbereiche vornehmen.

Quelle: Stadt Ladenburg

Zuletzt aktualisiert am 4. Dezember 2025, 14:30