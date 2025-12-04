Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Bereits das dritte Jahr in Folge sammelte das Team der Stadtwerke Hockenheim Hunde- und Katzenfutterspenden für die Tafel. Auch in diesem Jahr war die Spendenbereitschaft unter den Mitarbeitenden groß, sodass erneut eine beachtliche Menge an Tierfutter zusammenkam.

„Wir freuen uns, mit unserer Spende etwas Gutes tun zu können und die Tafel zu unterstützen“, so die Organisatorin der Spendenaktion, Lorena Bayer, von den Stadtwerken Hockenheim. Manuel Wamser, Leiter der Tafeln beim DRK-Kreisverband Mannheim e.V., nahm die Spende für die Tafeln in Hockenheim entgegen und dankte dem Team für deren Unterstützung und Engagement.

Dieses dritte Spendenjahr soll erst der Anfang einer langen Tradition sein. „Die Weihnachtszeit erinnert uns daran, wie wichtig es ist, diejenigen zu unterstützen, die nicht so viel haben. Ich bin stolz, dass so viele Kolleginnen und Kollegen ein Herz für Tiere und auch deren Besitzerinnen und Besitzer zeigen und sich mit Spenden an der Aktion beteiligen. Jeder Beitrag zählt, denn gemeinsam können wir viel bewirken. Wir hoffen, dass diese Aktion der Beginn einer neuen Tradition wird“, so Bayer.

Quelle: Stadtwerke Hockenheim

Zuletzt aktualisiert am 4. Dezember 2025, 13:49