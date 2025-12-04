Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red7ak) – Als Trio literale stellen drei Heidelberger Persönlichkeiten ihre Lebensbücher vor: Bücher, die ihnen über Jahre hinweg Begleiter waren und besonders ans Herz gewachsen sind. Die Bücher finden sich erwartungsgemäß auf keiner Bestsellerliste. Ihr Wert liegt vielmehr in der Bedeutung, die sich im intimen Umgang mit ihnen über Jahre hinweg immer wieder und immer neu erwiesen hat. Anregungen für Weihnachtsgeschenke und die kommenden Feiertage sind garantiert.
Event: Der Freundeskreis Literaturhaus Heidelberg e.V. lädt herzlich ein zum
Trio literale – Drei Heidelberger Persönlichkeiten stellen ihre Lebensbücher vor
11. Dezember 2025 (Donnerstag), 19 Uhr,
Vortragssaal Museum Haus Cajeth
Haspelgasse 12
69117 Heidelberg
Eintritt frei
Zum Trio literale gehören in diesem Jahr:
Prof. Dr. Bernd Braun – Geschäftsführer der Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte
Thomas Hatry – Antiquar und Ausstellungsmacher
Dr. Vincenzo Petracca – Citypfarrer der Heiliggeistkirche
Peter Staengle – Moderation
Die Veranstaltung wird unterstützt von Hassbecker’s Galerie & Buchhandlung und der Gesellschaft der Freunde des Museums Haus Cajeth e.V.
Quelle: Freundeskreis Literaturhaus Heidelberg e.V.
Zuletzt aktualisiert am 4. Dezember 2025, 13:38