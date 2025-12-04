Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red7ak) – Als Trio literale stellen drei Heidelberger Persönlichkeiten ihre Lebensbücher vor: Bücher, die ihnen über Jahre hinweg Begleiter waren und besonders ans Herz gewachsen sind. Die Bücher finden sich erwartungsgemäß auf keiner Bestsellerliste. Ihr Wert liegt vielmehr in der Bedeutung, die sich im intimen Umgang mit ihnen über Jahre hinweg immer wieder und immer neu erwiesen hat. Anregungen für Weihnachtsgeschenke und die kommenden Feiertage sind garantiert.

Event: Der Freundeskreis Literaturhaus Heidelberg e.V. lädt herzlich ein zum

Trio literale – Drei Heidelberger Persönlichkeiten stellen ihre Lebensbücher vor

11. Dezember 2025 (Donnerstag), 19 Uhr,

Vortragssaal Museum Haus Cajeth

Haspelgasse 12

69117 Heidelberg

Eintritt frei

Zum Trio literale gehören in diesem Jahr:

Prof. Dr. Bernd Braun – Geschäftsführer der Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte

Thomas Hatry – Antiquar und Ausstellungsmacher

Dr. Vincenzo Petracca – Citypfarrer der Heiliggeistkirche

Peter Staengle – Moderation

Die Veranstaltung wird unterstützt von Hassbecker’s Galerie & Buchhandlung und der Gesellschaft der Freunde des Museums Haus Cajeth e.V.

Quelle: Freundeskreis Literaturhaus Heidelberg e.V.

Zuletzt aktualisiert am 4. Dezember 2025, 13:38